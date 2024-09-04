Görüntüler tepki çekmişti: 464 bin 585 lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.