Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Görüntüler tepki çekmişti: 464 bin 585 lira ceza | Son dakika haberleri

        Görüntüler tepki çekmişti: 464 bin 585 lira ceza

        Samsun'un Bafra ilçesinde Türkiye'nin en önemli doğal güzelliklerinden Kızılırmak Deltası'nı besleyen nehre girerek çevre kirliliğine neden olan otobüsün firmasına 464 bin 585 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 04.09.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve yalnızca gezi amaçlı turlar düzenlenen Kızılırmak Deltası'na yakın bir noktada şehirler arası yolcu otobüsü ile nehre girenleri yansıtan video, sosyal medyada tepkiye neden oldu.

        2

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğünce, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Bafra Çetinkaya Köprüsü'ne 2 kilometre mesafede nehre otobüs ile giren, suyun içine masa ve sandalye koyarak poz verenler, emniyet ve jandarma ekiplerince belirlendi. Bölgede yapılan incelemede aracın çevre kirliliğine neden olduğu tespit edildi.

        3

        Çevre Kanunu kapsamında, nehre girerek çevreye zarar veren otobüsün firmasına 464 bin 585 lira idari ceza uygulandı.

        #Kızılırmak
        #otobüs firması
        #para cezası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Limanda çalıntı araç operasyonu! Suriye ve Irak'a götüreceklerdi
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Vaniköy'deki villada kaçak yapılar yıkılıyor
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Maduro'dan sürpriz hamle: Noel tarihini değiştirdi
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        Milli atletin altın madalyası geri alındı
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        "Enflasyonun ana eğiliminde kayda değer değişiklik yok"
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        Az yerde bulunuyor... Biri Şanlıurfa'da! Koruma altına alındı
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        İşte Osimhen transferinin perde arkası!
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        Otizmli gence spor kulübünde şiddet! Saldırgan gözaltına alındı
        "Çok üzgünüm"
        "Çok üzgünüm"
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        Vatandaşın cebine kasko desteği
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        8 meslekte büyük değişim kapıda mı?
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Hayvanlarını otlatan çoban buldu!
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Android telefonlar hakkında bilmediğiniz 9 gerçek
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Doğduğu topraklara dönüyor
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Arjantin'de bir kent 'kendi para birimi'ni yarattı
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Dilan Polat ve Engin Polat ile Candan kardeşler ilk kez hakim karşısında
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        Bu iller için sağanak yağmur uyarısı
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        TCMB Başkan Yardımcısı Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sisi ile görüşecek
        Otopsi raporu çıkmadı
        Otopsi raporu çıkmadı