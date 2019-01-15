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Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler

Giriş: 15.01.2019 - 05:55 | Güncelleme:  

Amerikan Görüntü Yönetmenleri Derneği kuruluşunun 100. yılı nedeniyle görüntüleriyle sinema tarihine damga vuran 100 filmi seçti. The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli) 22. sırada yer aldı. Listenin zirvesinde 'Lawrence of Arabia' (Arabistanlı Lawrence) var

  • 1Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    1|25

    1- Lawrence of Arabia (1962)

  • 2Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    2|25

    2- Blade Runner (1982)

  • 3Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    3|25

    3- Apocalypse Now (1979)

  • 4Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    4|25

    4- Citizen Kane (1941)

  • 5Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    5|25

    5- The Godfather (1972)

  • 6Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    6|25

    6- The Raging Bull (1980)

  • 7Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    7|25

    7- The Comfortist (1970)

  • 8Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    8|25

    8- Days of Heaven (1978)

  • 9Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    9|25

    9- 2001: A Space Odessey (1968)

  • 10Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    10|25

    10- The French Connection (1971)

  • 11Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    11|25

    Gone With The Wind (1939)

  • 12Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    12|25

    Metropolis

  • 13Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    13|25

    Mississippi Burning (1988)

  • 14Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    14|25

    On The Waterfront (1954)

  • 15Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    15|25

    One Upon A Time in West (1968)

  • 16Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    16|25

    Saving Private Ryan (1998)

  • 17Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    17|25

    Se7en (1995)

  • 18Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    18|25

    Seven Samurai (1954)

  • 19Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    19|25

    The Bridge on The River Kwai (1957)

  • 20Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    20|25

    Butch Cassidy and Sundance Kid (1969)

  • 21Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    21|25

    The Shawshank Redemption (1994)

  • 22Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    22|25

    Chariots of Fire (1981)

  • 23Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    23|25

    Thin Red Line (1998)

  • 24Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    24|25

    The Searchers (1956)

  • 25Görüntüleriyle sinemaya yön veren filmler
    25|25

    The Matrix (1999)

    Napoleon (1927)
    Sunrise (1927)
    The Wizard of Oz (1939)
    The Grapes of Wrath (1940)
    How Green Was my Valley (1941)
    Casablanca (1942)
    The Magnificent Ambersons (1942)
    Black Narcissus (1947)
    The Bicycle Thief (1948)
    The Red Shoes (1948)
    The Third Man (1949)
    Rashomon (1950)
    Sunset Boulevard (1950)
    The Night of the Hunter (1955)
    Touch of Evil (1958)
    Vertigo (1958)
    Breathless (1960)
    Last Year at Marienbad (1961)
    8 1/2 (1963)
    Hud (1963)
    Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
    I Am Cuba (Soy Cuba) (1964)
    Doctor Zhivago (1965)
    The Battle of Algiers (1966)
    Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)
    Cool Hand Luke (1967)
    The Graduate (1967)
    In Cold Blood (1967)
    The Wild Bunch (1969)
    A Clockwork Orange (1971)
    Klute (1971)
    The Last Picture Show (1971)
    McCabe and Mrs. Miller (1971)
    Cabaret (1972)
    Last Tango in Paris (1972)
    The Exorcist (1973)
    Chinatown (1974)
    The Godfather Part II (1974)
    Barry Lyndon (1975)
    One Flew Over the Cuckoo’s Next (1975)
    All the President’s Men (1976)
    Bound for Glory (1976)
    Taxi Driver (1976)
    Close Encounters of the Third Kind (1977)
    The Duellists (1977)
    The Deer Hunter (1978)
    Alien (1979)
    All That Jazz (1979)
    Being There (1979)
    The Black Stallion (1979)
    Manhattan (1979)
    The Shining (1980)
    Das Boot (1981)
    Reds (1981)
    Fanny and Alexander (1982)
    The Right Stuff (1983)
    Amadeus (1984)
    The Natural (1984)
    Paris, Texas (1984)
    Brazil (1985)
    The Mission (1986)
    Empire of the Sun (1987)
    The Last Emperor (1987)
    Wings of Desire (1987)
    JFK (1991)
    Raise the Red Lantern (1991)
    Unforgiven (1992)
    Baraka (1992)
    Schindler’s List (1993)
    Searching for Bobby Fischer (1993)
    Trois Couleurs: Bleu (1993)
    The English Patient (1996)
    L.A. Confidential (1997)
    American Beauty (1999)
    In the Mood for Love (2000)

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