The Matrix (1999)

Napoleon (1927)

Sunrise (1927)

The Wizard of Oz (1939)

The Grapes of Wrath (1940)

How Green Was my Valley (1941)

Casablanca (1942)

The Magnificent Ambersons (1942)

Black Narcissus (1947)

The Bicycle Thief (1948)

The Red Shoes (1948)

The Third Man (1949)

Rashomon (1950)

Sunset Boulevard (1950)

The Night of the Hunter (1955)

Touch of Evil (1958)

Vertigo (1958)

Breathless (1960)

Last Year at Marienbad (1961)

8 1/2 (1963)

Hud (1963)

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)

I Am Cuba (Soy Cuba) (1964)

Doctor Zhivago (1965)

The Battle of Algiers (1966)

Who’s Afraid of Virginia Woolf? (1966)

Cool Hand Luke (1967)

The Graduate (1967)

In Cold Blood (1967)

The Wild Bunch (1969)

A Clockwork Orange (1971)

Klute (1971)

The Last Picture Show (1971)

McCabe and Mrs. Miller (1971)

Cabaret (1972)

Last Tango in Paris (1972)

The Exorcist (1973)

Chinatown (1974)

The Godfather Part II (1974)

Barry Lyndon (1975)

One Flew Over the Cuckoo’s Next (1975)

All the President’s Men (1976)

Bound for Glory (1976)

Taxi Driver (1976)

Close Encounters of the Third Kind (1977)

The Duellists (1977)

The Deer Hunter (1978)

Alien (1979)

All That Jazz (1979)

Being There (1979)

The Black Stallion (1979)

Manhattan (1979)

The Shining (1980)

Das Boot (1981)

Reds (1981)

Fanny and Alexander (1982)

The Right Stuff (1983)

Amadeus (1984)

The Natural (1984)

Paris, Texas (1984)

Brazil (1985)

The Mission (1986)

Empire of the Sun (1987)

The Last Emperor (1987)

Wings of Desire (1987)

JFK (1991)

Raise the Red Lantern (1991)

Unforgiven (1992)

Baraka (1992)

Schindler’s List (1993)

Searching for Bobby Fischer (1993)

Trois Couleurs: Bleu (1993)

The English Patient (1996)

L.A. Confidential (1997)

American Beauty (1999)

In the Mood for Love (2000)