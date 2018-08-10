Göteborg - IK Sirius FK maçı ne zaman?

İsveç Allsvenskan maçında Göteborg ile IK Sirius FK, 10 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Göteborg 19 puanla 11. sırada, IK Sirius FK 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Göteborg, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. IK Sirius FK, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 215 kodlu maçı oynayanlar; Göteborg galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.30, IK Sirius FK galibiyet oranı 3.40. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Göteborg son haftadaki Sundsvall müsabasında 0-3 yenildi.

IK Sirius FK ise Vasby United maçında 1-3 kazandı.

Göteborg, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 11 gol yedi.

IK Sirius FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. IK Sirius FK, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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