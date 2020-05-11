Göz yanması birçok göz hastalığında belirti olarak ortaya çıkan ve bazen uzun süre devam eden bir rahatsızlıktır. Göz yanması tek başına bir hastalık değildir diğer göz hastalıklarının uzantısı olarak yanma oluşmaktadır. Bunun yanında aşırı göz yorulması ile ortaya sık olarak çıkması nedeni ile sanki bir hastalıkmış gibi algılanmaktadır.

Her türlü dış etken; çevresel faktörler, yaşlılık, göz kuruluğu, alerjiler, polenler, göz hastalıklarının hemen hepsi göz de yanma meydana getirebilmektedir. Bunun yanında aşırı göz odaklı bilgisayar ya da mikroskop gibi aletler ile çalışmak da göz yanmasının en önemli etkenlerinden birisidir. Kullanılan bazı ilaçların yan etkisi ile de gözde yanma oluşabilmektedir.

Göz yanmasının hava şartları, hava kirliliği, mevsimsel alerjiler, kullanılan kozmetik ürünler, kimyasal maddeler, havuzlarda olan klor, bakteriyel ve gribal enfeksiyonlar, her türlü göz hastalığı, parlak ışıklar ve daha birçok neden sıralanmaktadır. Bu nedenlerin hepsinde gözleri tahriş etmesi ya da rahatsız etmesi nedeni ile göz yanmaları oluşabilmektedir.

Göz yanmalarının tedavisi

Göz yanmasının basit olması durumunda yani çevresel faktörler gibi hallerde uzak kalarak korunma sağlanabilmektedir. Genelde göz de tahriş edecek her türlü koşullardan uzak kalmak bu tedavinin en önemli parçasıdır. Ancak bazı nedenler bu ortamlardan tamamen uzak kalmayı sağlayamaz. Bu gibi durumlarda mümkün olduğunca gözlerin arada dinlendirilmesi, hijyenik koşullar sağlanmamış yerlerde ortak kullanımların bırakılması; göz odaklı çalışılan işlerde arada gözlerin göz jimnastiği ile hareket ettirilerek yanma yapan etkenden uzaklaşması sağlanabilir.

Eğer gözlerde yanma şiddetli oluyorsa ya da süreklilik taşıyorsa bir göz hekimine muayene olarak gözde her hangi bir bozukluk ya da hastalık olması ihtimalinin araştırılması sağlanabilmektedir. Eğer gözlerde yaşanan yanma bir göz hastalığı ile ortaya çıkması durumunda etkili ilaçlar, göz damlaları ve yapılan uygulamalarla düzeltilebilmektedir.