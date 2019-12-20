TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışacak 18 isimden birisi Gözde Demiral yani bilinen adı ile (MiaFitz) oldu. Twitch yayıncısı olarak popüler olan Gözde Demiral, sosyal medya ismi olan MiaFitz adıyla tanınıyor. Peki, Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasında yarışacak olan Gözde Demiral yani MiaFitz kimdir? Gözde Demiral (MiaFitz) hakkında merak edilenleri tüm detayları ile sizler için derledik.

Gözde Demiral (Miafitz) Kimdir?

Gözde Demiral (miafitz) adlı sosyal medya paylaşım kanalın sahibi, 1998 yılında İzmir‘de doğmuş ve 2019 yılı itibari ile 21 yaşındadır. Gözde Demiral kendisinden büyük bir abisi ile birlikte iki kardeştir. Yedi yaşından beri tiyatro eğitimi almış olan Gözde Demiral bazı sebeplerden dolayı 2017 yılında tiyatro eğitimini bırakmak zorunda kalmıştır. Üniversite eğitimi İzmir Ekonomi Üniversitesi sinema ve dijital medya bölümünde tamamlayarak mezun olmuştur. Bilinen adı Miafitz olan Gözde Demiral, oyuncu olmayı çok istemiştir fakat abisinin önerisi ve yönlendirmesi üzerine yayıncılığa başlamıştır. Tanınmış YouTuber olan Gözde Demiral Türkiye’nin içerik üreticilerinin ödüllendirildiği ödül töreninde “Yılın Kadın Yayıncısı” ödülünü alarak başarısını taçlandırmıştır. Gözde Demiral annesini çok küçük yaştayken kaybetmiştir.

Twitch yayınlarında en çok izlenen fenomenlerden biri olan Gözde Demiral fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Twitch kanalındaki bilinen adı MiaFitz ile Lol ve Pubg oyunlarında oldukça başarılı. Oyunseverlerin takip ettiği Twitch yayıncılarından biri olan Gözde Demiral bilinen adı ile Miafitz kendini bir sohbet sırasında şu şekilde tanıtıyor; “Adım Gözde, 21 yaşındayım ve İzmir’de yaşıyorum. İzmir’de doğdum 21 senedir burada yaşıyorum. 7 yaşımdan beri tiyatro eğitimi aldım ancak geçen sene bırakmak durumunda kaldım bazı sebeplerden dolayı. Onun dışında hemen hemen akla gelebilecek bütün aktiviteleri yapmış olabilirim…

Tiyatro, resim, voleybol, yüzme, dans gibi. Ancak en uzun süreli olan tiyatro oldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Sinema ve Dijital Medya okuyorum son sınıfa geçtim bu sene bitecek gibi duruyor. İleriye dönük planlarımda yayıncılığımın yanı sıra asıl mesleğimin sinema olacağını hissediyor ve görebiliyorum. Tabii yayıncılığım düşündüğümün ilerisine taşınırsa durum değişebilir tabiki.”

Her zaman oyuncu olmak istediğini ancak almış olduğu sinema eğitiminden sonra sanat yönetmeni de olabileceğini dile getirirken, adının neden MiaFitz olduğunu ise şu şekilde açıklıyor;

“Mia Fitz ismini yaklaşık 5 sene önce blog olarak kullanacağım bir Instagram hesabı açarken seçtim. Mia sevdiğim bir isim ancak sadece Mia’yı alamayacağım için bir soyad uydurmam gerektiğini düşündüm. Ve düşünürken F. Scott Fitzgerald’ın bir kitabı çarptı gözüme. Kendisi en sevdiğim yazarlardan birisi. Dedim ki neden kısaltıp Fitz’i kullanmayayım? Ve ismim bu şekilde ortaya çıktı. Garip bir şekilde bu ismin hayatımın her zaman bir parçası olacağını hissediyordum. Twitch yayıncılığına başlama kararını ise 2017 yılında katıldığım Gaming İstanbul fuarında aldım. Fuara gittiğimde sadece fuardaki röportajlardan ve sunuculuktan sorumluydum. Orada bir stantta tanıştığım bir kişi bunu yapmam gerektiğine ikna etti ve fuarın üstünden 6 ay geçtikten sonra anca başlayabildim. Hikâyesi tam olarak bu.”

Kanalının içeriğinde her şeyi paylaşıyor denebilir. Popüler oyunları oynuyor onun dışında sakin sohbet eşliğinde oynanabilecek indie oyunlar oynayıp ve sohbet ediyor. Bazen video izleyip gülüp eğleniyor, bazen oyunlarda eğlenip sinirleniyorlar, bazen filmler, kitaplar, müzikler, diziler üstüne sohbetler ediyor, bazen derin konular hakkında konuşuyor ve ciddileşiyorlar.

Sosyal medyada tanınır olmak kendisine reel yaşantısında en başta popülerliği yaşatmış, kendisini tanıyanların sokakta kendisine gösterdiği sevecen ve sempatik tavırları ile mutlu oluyor ve bu durumun kendisini olumlu bir şekilde etkilediğini dile getiriyor.

Gözde Demiral yani bilinen ismi ile MiaFitz’in Twitch kanalında 373 bin takipçisi var ve ortalama 6 bin görüntülenme sayısına sahiptir. Youtube kanalında ise 24,1 bin abone sayısı ve ortalama 400 bin görüntülenme sayısı bulunuyor. Instagram hesabında da yaklaşık 350 bin takipçisi ve paylaşımlarında ise gönderi başına ortalama 70 bin beğeni alıyor.

Son olarak TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge 2019 yarışmasında Türkiye yarışmacılar kadrosunda yer alıyor. Güzelliği ile de dikkatleri üzerine çeken Gözde Demiral 1,68 cm boyunda ve şu an özel yaşamında bir sevgilisi olup olmadığı konusunda bir bilgiye sahip değiliz. Gözde Demiral’a yarışmada başarılar diliyoruz.