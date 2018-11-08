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Gözetmensiz sınav uygulaması Kahramanmaraş’ta başladı!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulu'nda öğrenim gören çocuklar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, "gözetmensiz sınav" önerisinin ardından başlarında bir öğretmen olmadan kendi sınavlarını kendileri yapmaya başladı. Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz, "Yaşayarak ve uygulayarak eğitimimizi yapıyoruz" dedi

08.11.2018 - 09:58 | Güncelleme: İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, "Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin" açıklamasının ardından Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki Yahya Kemal İlkokulu'nda çalışma başlatıldı. Okul müdürü ve öğretmenler tarafından yapılan toplantı sonrası öğrencilerin birbirlerine ve öğretmenlerine güvenin artması nedeniyle gözetmensiz sınav sistemine geçildi. Okulda yazılı sınava giren öğrenciler, öğretmenleri olmadan sessiz bir şekilde sınavlarını yapıyor.

"BU ÜLKEYİ, BU ÇOCUKLAR YÖNETECEK"

İHA'da yer alan habere göre Yahya Kemal İlkokulu Müdürü Hüseyin Yılmaz, öğrencilerle birlikte eğitimlerinin yaşayarak ve uygulayarak devam ettiğini söyledi. Yılmaz, “Eğitim bizim vazgeçilmezimiz, bu ülkeyi yönetecek olan bu çocuklardır. Çocuklarımızı güzel yetiştirebilirsek inanıyoruz ki gelişmiş dünya ülkeleri arasında birinci sırada yer alabiliriz. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ‘Bir okul gözetmensiz sınav yapsın ve ben varım desin” diye açıklama yapmıştı. Bu açıklamayı duyduğumuz da öğretmenler kurulumuzda karar aldık ve bu projeyi gerçekleştirelim istedik. Bu hafta ise yazılı haftası, öğretmenlerimiz yazılı yapmaya başladılar. Geri dönüşleri çok güzel ve öğrencilerimiz birbirine bakmadan yani kopya çekmeden yazılı yapıyorlar. Bu halimiz ile insanımızı yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler de yaşayarak ve uygulayarak eğitimimizi yapmak istiyoruz” dedi.

"ÖĞRETMENİMİZ GÜVENİYOR, KOPYE ÇEKMİYORUZ"

İlkokul 4’üncü sınıf öğrencisi Hayriye Nisa Yılmaz ise "Öğretmenimiz yazılı kağıtlarını dağıttı sonra sınıftan ayrıldı. Biz burada yazılımızı yapıyoruz ve kopya çekmiyoruz. Öğretmenimiz bize güvendiği için böyle bir sınav yapıyoruz” diye konuştu.

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