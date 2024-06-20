Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Haziran ayıyla birlikte piyasaların dikkati Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Haziran ayındaki faiz oranının ne olacağı merak edilirken, Mayıs ayında en son yüzde 50 olarak açıklanan faiz oranı değişmemişti. İşte, TCMB'nin Haziran ayı faiz kararı açıklanma tarihi...
Mayıs ayında açıklanan faiz kararı sabit tutulmuştu. Şimdi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran faiz kararını bekliyor. Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararını yayınlayıp yayınlamadığına çevrildi. İşte detaylar...
MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararında net tarih belli oldu. TCMB Haziran ayı faiz kararını 27 Haziran 2024'te açıklayacak.
GEÇTİĞİMİZ AY TCMB KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB Mayıs ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermişti. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ REKOR KIRDI!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mayıs'ta 83 milyar 909 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 56 milyon dolar yükselişle 59 milyar 740 milyon dolardan, 59 milyar 796 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 504 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolardan, 146 milyar 152 milyon dolara çıktı.