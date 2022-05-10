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Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin çocuk oyuncusu son haliyle herkesi şaşırttı!

Bir döneme damgasını vuran; Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Çağla Şikel, Alişan ve Aylin Kabasakal gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Cennet Mahallesi dizisinin Aliş’i Seyit Karabulut yıllar sonra ortaya çıktı. 2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizinin çocuk oyuncusu değişimi ile gündeme geldi. Cennet Mahallesi’nin Aliş’i son haliyle herkesi şaşırttı. İşte, Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son hali…

  • 01
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Efsane Türk dizileri arasında yer alan Cennet Mahallesi dizisi 2004-2007 yılları arasında Show TV ekranlarında yayınlanmıştı.
  • 02
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Bir dönemin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’nde Aliş rolüne hayat veren Seyit Karabulut yıllar sonra ortaya çıktı.
  • 03
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Çağla Şikel, Alişan ve Aylin Kabasakal gibi ünlü oyuncuların başrolünü paylaştığı Cennet Mahallesi dizisinin çocuk oyuncusu Seyit Karabulut yıllar içerisindeki değişimiyle gündeme geldi.
  • 04
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Cennet Mahallesi’nin Aliş’i son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
  • 05
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    İşte, Cennet Mahallesi'nin Aliş'i Seyit Karabulut'un son hali…
  • 06
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    CENNET MAHALLESİ ALİŞ’İ SEYİT KARABULUT KİMDİR?

     Aslen Trakyalı olan Seyit Karabulut 1995 yılında dünyaya gelmiştir.
  • 07
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    26 yaşındaki Seyit Karabulut bir zamanların ekranlara damga vuranCennet Mahallesi dizisinde Aliş rolüne hayat vermişti.
  • 08
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Şimdilerde evli ve çocuklu bir adam olan Karabulut dökülen saçlarıyla dikkatlerden kaçmadı.
  • 09
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Cennet Mahallesi adlı dizide Ferhat’ın kardeşini canlandıran Seyit Karabulut evli ve bir çocuk babasıdır.
  • 10
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

    Cansu Karabulut ile evli olan Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut şimdilerde şarkı söylemektedir
  • 11
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 12
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 13
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 14
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 15
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 16
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 17
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 18
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 19
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 20
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 21
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 22
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 23
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 24
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 25
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 26
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 27
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 28
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 29
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…
  • 30
    Gözlerinize inanamayacaksınız! Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut son haliyle herkesi şaşırttı! Cennet Mahallesi Aliş son hali…

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