        Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Juan ve Arda Okan Kurtulan'ın kaydettiği gollerle evinde 5 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Antalyaspor ise haftayı 28 puanla kapattı.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:06
        Göztepe, evindeki hasrete son verdi!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Isonem Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Göztepe oldu.

        Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 1'de Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan attı.

        Bu sonuçla beraber evindeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Göztepe, haftayı 51 puanla tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alarak 28 puanda kalan ve 15. sıraya gerileyen Antalyaspor ise küme düşme hattına yaklaştı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Alanyaspor'la karşılaşacak.

