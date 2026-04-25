Göztepe: 2 - Antalyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe, evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Juan ve Arda Okan Kurtulan'ın kaydettiği gollerle evinde 5 maç sonra kazanan Göztepe, puanını 51'e yükseltti. Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Antalyaspor ise haftayı 28 puanla kapattı.
Giriş: 25 Nisan 2026 - 22:06
Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti getiren golleri 1'de Juan ve 22. dakikada Arda Okan Kurtulan attı.
Bu sonuçla beraber evindeki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Göztepe, haftayı 51 puanla tamamladı. Üst üste 3. yenilgisini alarak 28 puanda kalan ve 15. sıraya gerileyen Antalyaspor ise küme düşme hattına yaklaştı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Göztepe, Trabzonspor'a konuk olacak. Antalyaspor, Alanyaspor'la karşılaşacak.
