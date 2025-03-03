Göztepe: 2 - Samsunspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe sahasında Samsunspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 berabere bitti.

Göztepe'de goller 45+5. dakikada Miroshi ve 51. dakikada Juan'dan gelirken Samsunspor'un gollerini ise 67. dakikada Schindler ve 90+3. dakikada Drongelen kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Göztepe ligdeki puanını 36 yaparken Samsunspor ise 47 yaptı. Süper Lig'de bir sonraki hafta Göztepe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Samsunspor ise evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak.