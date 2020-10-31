DHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'i sarsan 6.6 şiddetindeki deprem felaketinde enkaz altında kaldığı öğrenilen taraftarı Ali Çağın Kaygusuz'dan iyi haber almayı bekliyor. Bir dönem kulüpte stajyer olarak da çalışan Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sarı-kırmızılı camia, genç taraftarın da kısa süre içinde enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılması için dua ediyor. Ekiplerin Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi. Göztepe, genç taraftar için yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz" ifadelerini kullandı.