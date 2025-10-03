Göztepe, Başakşehir’e karşı üstün!

Süper Lig'de Sarı-kırmızılılar 2021 yılından bu yana turuncu-lacivertlilerle oynadığı 5 lig maçının 4’ünü kazanıp sadece 1 mağlubiyet elde etti.

Göztepe ilk olarak 14 Şubat 2021’de Başakşehir’i evinde 2-1 yenmeyi başardı. Göz-Göz, 2021-2022 sezonunda ise Başakşehir'i hem içeride hem de dışarıda mağlup etti. Gürsel Aksel ve Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçları İzmir ekibi yine 2-1 kazanmasını bildi.