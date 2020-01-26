DHA

Kafileyi taşıyan otobüsün Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden geçişi sırası bir grup Göztepeli taraftar, takım otobüsüne taş attı. Çevik kuvvet ekiplerinin ise gruba müdahale ettiği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre TOMA'yla taşkınlık yapan grubun üzerine tazyikli su sıkan emniyet güçleri, biber gazıyla taraftarları uzaklaştırdı. Beşiktaş takımı geniş güvenlik önlemleri altında Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne giriş yaptı. Kafile stada girerken ise herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR ARASINDA ARBEDE

Beşiktaşlı taraftarların Gürsel Aksel Stadı´na girişi sırasında arbede yaşandı. Mücadele öncesinde siyah-beyazlı taraftarların stadyuma alındığı sırada kendi aralarında arbede yaşandı. Beşiktaşlı taraftarların deplasman tribününe girişi esnasında çıkan kavgaya emniyet mensupları biber gazıyla müdahale etti.