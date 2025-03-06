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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Djalma sezonu kapattı - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Djalma sezonu kapattı

        Göztepe'nin, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor'la sahasında oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sol bek Djalma Silva'nın sezonu kapattığı öğrenildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:36
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        Göztepe'de Djalma sezonu kapattı
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        Göztepe’de bu sezon yaşanan sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor. İlk olarak sezon başında ayak bileğinde bağ yaralanması yaşayan Kubilay Kanatsızkuş, yaklaşık 5 ay gibi bir süre sahalardan uzak kalıp geçtiğimiz ay formasına kavuşmuştu.

        Başarılı orta saha Isaac Solet de 24 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş deplasmanında çapraz bağının kopmasıyla sezonu kapattı. Solet'in hemen ardından Chelsea'den kiralık olarak takıma katılan Fildişi Sahilli golcü David Datro Fofana da 7 Aralık 2024'te oynanan Adana Demirspor mücadelesinde yine çapraz bağlarından sakatlık yaşadı ve sezonu kapattı. Bunun üzerine İzmir ekibi de Fofana’nın sözleşmesini ara transfer döneminde sonlandırıldı.

        Göztepe’de benzer bir sorunu yaşayan son futbolcu da sol bek Djalma Silva oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Samsunspor müsabakasının 20. dakikasında sakatlanıp sağlık ekibinin müdahalesinin ardından tekrar oyuna dönen 30 yaşındaki futbolcu, bir kez daha sakatlık yaşayınca bu kez sahayı sedye ile terk etmek zorunda kaldı.

        Çekilen MR sonucunda çapraz bağının koptuğu ortaya çıkan Silva'nın sahalara dönmesinin 9 ayı bulabileceği ifade edildi. Böylece sarı-kırmızılı ekipte bu sezon üçüncü oyuncu da sakatlıktan dolayı sezonu kapattı.

        Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maça çıkarken, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

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