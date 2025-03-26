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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe'de Stoilov çözüm arıyor - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Stoilov çözüm arıyor

        Süper Lig'de milli aranın ardından cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik oyuncuların çokluğu nedeniyle teknik direktör Stanimir Stoilov farklı bir rotasyonla sahaya çıkacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 11:39 Güncelleme: 26.03.2025 - 11:39
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        Göztepe'de Stoilov çözüm arıyor!
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        Trendyol Süper Lig'in son haftalarında beklentilerin altında kalan Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle yeni bir formül arıyor.

        Özellikle savunma ve orta sahada birçok oyuncusundan faydalanamayacak Bulgar çalıştırıcı, en çok sol kanat mevkisinde zorlanacak. Bu mevkide oynayabilen Djalma Silva çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatırken, İsmail Köybaşı ve Miroshi ise cezalı duruma düştü.

        Elinde sol kanat futbolcusu kalmayan Stoilov'un 3-5-2 sisteminden vazgeçmeyi düşünmediği, sağ bek Ogün Bayrak'ı sola monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. Orta alanda oynattığı Miroshi'nin yokluğunda ise Doğan Erdoğan'a şans vermesi beklenen deneyimli teknik adamın cezalı Nielsen'in yerine ise sağ kanatta Nazım Sangare'den faydalanacağı ifade edildi. Göztepe'de ayrıca tedavileri devam eden Solet ve Koray Günter de Trabzon'da forma giyemeyecek.

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