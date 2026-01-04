Göztepe'de Taha ve Dennis hareketliliği!
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı.
Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.
Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı.
Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi.
Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı.
Göztepe'nin her iki oyuncuyu da satmak için aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.