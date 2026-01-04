Göztepe'de Taha ve Dennis hareketliliği!

Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı.

Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi.

Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı.

Göztepe'nin her iki oyuncuyu da satmak için aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.