        Göztepe'de Taha ve Dennis hareketliliği! - Göztepe Haberleri

        Göztepe'de Taha ve Dennis hareketliliği!

        Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına başlayan Göztepe, transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-kırmızılılarda transferin gözdesi haline gelen Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis ve stoper Taha Altıkardeş transferinde yeni gelişmeler yaşandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 13:28 Güncelleme: 04.01.2026 - 13:28
        Göztepe'de Taha ve Dennis hareketliliği!
        Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'un Dennis için Göztepe futbol şubesine 5 milyon Euro bonservis teklifi götürdüğü ortaya çıktı.

        Leipzig, Union Berlin ve Sevilla gibi takımların da talip olduğu Dennis için Frankfurt'un teklifi yeterli bulunmadı.

        Yönetimin Nijeryalı futbolcuya 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı ve bedeli 10 milyon Euro'ya kadar çıkarmayı planladığı belirtildi.

        Süper Lig ekipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Taha Altıkardeş için ise yönetimin 7 milyon Euro + bonuslar şeklinde bir bedel belirlediği vurgulandı.

        Göztepe'nin her iki oyuncuyu da satmak için aceleci davranmadığı, transferlerin yaz dönemine sarkabileceği kaydedildi.

