Göztepe'den çifte atak!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Süper Lig ekibi Göztepe, iki oyuncuyu daha gündemine aldı.

Adana Demirspor'dan sağ bek Arda Okan, Brezilya'dan stoper Allan Godoi ile golcü Janderson ve Ürdün'den forvet Sabra'yı kadrosuna katan İzmir temsilcisi, yine Brezilya'dan Atletico Goianiense'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'le prensipte anlaştı.

Sarı Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin sol beki Levent Mercan ve Başakşehir'le yollarını ayıran Senegalli golcü Philippe Keny için de harekete geçti.