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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe dış sahada hasretine son verdi - Göztepe Haberleri

        Göztepe dış sahada hasretine son verdi

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek 5 aylık aradan sonra deplasmanda galip geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 16:36 Güncelleme: 05.05.2025 - 16:36
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        Göztepe dış sahada hasretine son verdi
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        Göztepe’nin son haftalardaki yükselişi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Rams Başakşehir’i, Gürsel Aksel Stadyumu’nda 4-1 yenerek 11 maçlık kazanamama serisini sonlandıran İzmir ekibi, 34. hafta mücadelesinde de Adana Demirspor’u 2-1 mağlup ederek bu kez de 5 ay sonra deplasman galibiyeti aldı. Göztepe, son olarak 2024 yılının kasım ayında ligde Beşiktaş’a karşı dış saha galibiyet elde ermişti.

        KUBİLAY KANATSIZKUŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ

        Göztepe’nin deneyimli golcülerinden Kubilay Kanatsızkuş, son haftalarda takımını sırtlayan isim oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçında 1 gol 1 asistlik katkı veren 28 yaşındaki oyuncu, Adana Demirspor karşılaşmasında 1 gol atarak son iki maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        GÖZTEPE ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAZANMAK İSTİYOR

        Ligin ikinci yarısı itibarıyla istediği sonuçları almayı başaramayan fakat bu durumu aylar sonra tersine çeviren Göztepe, arka arkaya oynadığı Başakşehir ve Adana Demirspor müsabakalarını kazanarak iki maçlık galibiyet serisine imza attı.

        İzmir ekibi, gelecek hafta iç sahada oynanacak Hatayspor müsabakasını kazanarak bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yapmak istiyor.

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