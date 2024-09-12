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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, Emircan Seçgin’i kadrosuna kattı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Emircan Seçgin’i kadrosuna kattı

        Göztepe, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin'i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 16:21 Güncelleme: 12.09.2024 - 16:21
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        Göztepe'ye genç kaleci!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferin bitimine kısa bir süre kala kaleci takviyesi gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar, son olarak İskenderunspor forması giyen kaleci Emircan Seçgin’i kadrosuna kattığını duyurdu.

        Konuyla ilgili kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2002 doğumlu kaleci Emircan Seçgin ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emircan Seçgin'e Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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