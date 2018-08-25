SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

GÖZTEPE - FENERBAHÇE



STAT: Bornova

SAAT: 21:45

HAKEM: Cüneyt Çakır

YAYIN: BeIN Sports 1

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Alpaslan, Borges, Halil, Tayfur, Yasin, Deniz Kadah

TEKNİK DİREKTÖR: Bayram Bektaş

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Ayew, Elif, Dirar, Alper, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

MAÇTAN NOTLAR

Lige, sahasında Bursaspor'u 2-1 yenerek başlayan Fenerbahçe, geçen hafta deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2. haftaya 3 puanla 10. sırada tamamladı. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Aatif Chahechouhe ve İsmail Köybaşı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

HASAN ALİ, 200. LİG MAÇINDA

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında 200. Süper Lig maçına çıkıyor. Hasan Ali Kaldırım, geride kalan 199 karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Göztepe'de cezalı Andre Castro'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu ve Kerem Atakan Kesgin forma giyemiyor.

49. RANDEVU

Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 49. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 48 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 7'sini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-32 üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 bitti, ikinci devre İstanbul'da Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

İki ekip, İzmir'de 25. kez karşılaşıyor. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-5 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 11 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 26, Göztepe ise 17 gol attı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 48 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 7 kez yendiği rakibi karşısında 6 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ