Göztepe - Fenerbahçe maçı istatistikleri

Türkiye Spor Toto Süper Lig heyecanı devam ediyor. Göztepe, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fenerbahçe takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:45. Göztepe son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Fenerbahçe son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da Göztepe kazanır 4.00, berabere biter 3.30, Fenerbahçe kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Göztepe önceki hafta Bursaspor mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe ise Sivasspor maçında 4-1 kazandı.

Göztepe, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 3 gol yedi.

Fenerbahçe, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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