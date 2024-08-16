Göztepe- Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında 1-0 kazanan sarı- lacivertliler, Göztepe deplasmanından üç puanla dönerek ikide iki yapmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ile ilk hafta müsabakasında 0-0 berabere kalan İzmir ekibi, güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Sporseverler, karışlaşmaya dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?