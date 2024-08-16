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        Haberler Bilgi Spor Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Haberleri

        Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan Lille karşılaşmasında güzel oyununa rağmen talihsiz bir şekilde elenen sarı- lacivertliler, Şampiyonlar Ligi hasretini 16 yıla çıkardı. Öte yandan geçen sezon Gençlerbirliği ile oynanan maçı 2-0 kazanan Göztepe, iki yılın ardından tekrardan Süper Lig'e yükseldi. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 11:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:35
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        Göztepe- Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor karşısında 1-0 kazanan sarı- lacivertliler, Göztepe deplasmanından üç puanla dönerek ikide iki yapmak istiyor. Öte yandan Antalyaspor ile ilk hafta müsabakasında 0-0 berabere kalan İzmir ekibi, güçlü rakibi karşısında puan ve puanlar çıkarmayı hedefliyor. Sporseverler, karışlaşmaya dair tüm detayları merak ediyor. Peki, Göztepe- Fenerbahçe maçı ne zaman ve hangi kanalda?

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        GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

        Göztepe- Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi (yarın) 21.45'te oynanacak.

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        GÖZTEPE- FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Göztepe- Fenerbahçe karşılaşması beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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        MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU!

        Gürsel Aksel Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Göztepe-Fenerbahçe müsabakasında hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

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        ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR

        Fenerbahçe ile Göztepe toplamda 38 kez karşı karşıya geldi. Oynanan 17 maçı kazanan sarı lacivertliler, 6 karşılaşmadan yenik ayrıldı. 15 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Müsabakalarda Fenerbahçe 63 kez fileleri sarsarken, kalesinde 29 gol gördü.

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