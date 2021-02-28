GÖZTEPE - KASIMPAŞA
STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Suat Arslanboğa
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 2
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Diabete, Halil, Cherif, Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
Üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından son karşılaşmasında Fatih Karagümrük'ü yenerek 4 maç sonra 3 puan elde eden Kasımpaşa'nın ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgisi bulunuyor. 29 puan toplayan lacivert-beyazlılar, ligde 14. basamakta yer alıyor.
Ligdeki son iki maçında Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe ise 32 puanla 10. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.
PAŞA'DA 4 EKSİK
Lacivert-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Julian Jeanvier, Tarkan Serbest ve Armin Hodzic ile Isaac Thelin, karşılaşmada forma giyemeyecekler.
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