Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Gireunspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 63’e yükselten Göztepe, en yakın rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Son 3 haftaya avantajla giren sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarına bakılmaksızın iki yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e yükselecek.

İzmir ekibi, kalan iki karşılaşmaya prestij için çıkıp, kupayı da evindeki bu sezonun son karşılaşması olan Bodrum FK müsabakasında almayı hedefliyor.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIRLANIYOR Süper Lig’e sadece 3 puan uzaklıkta olan Göztepe’de taraftarlar ise hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde koreografi şova hazırlanıyor. Şimdiden hazırlığına başlanıldığı öğrenilen görsel şölenin, karşılaşmanın başlama düdüğü çalmadan önce tribünde hazır olacağı ifade edildi.