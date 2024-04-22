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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor - Futbol Haberleri

        Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor

        Göztepe, Trendyol 1. Lig'de hafta sonu oynayacağı Gençlerbirliği müsabakasını kazanması halinde rakiplerinin maçlarına bakmaksızın iki yıllık aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükselecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 12:31 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:31
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        Göztepe, Süper Lig için gün sayıyor
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        Trendyol 1. Lig’in 31. haftasında deplasmanda Gireunspor'u 3-0 mağlup ederek puanını 63’e yükselten Göztepe, en yakın rakibiyle arasındaki 8 puanlık farkı korudu. Son 3 haftaya avantajla giren sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Nisan Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda Gençlerbirliği’ni mağlup etmesi durumunda rakiplerinin maçlarına bakılmaksızın iki yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e yükselecek.

        İzmir ekibi, kalan iki karşılaşmaya prestij için çıkıp, kupayı da evindeki bu sezonun son karşılaşması olan Bodrum FK müsabakasında almayı hedefliyor.

        SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR ŞÖLENE HAZIRLANIYOR

        Süper Lig’e sadece 3 puan uzaklıkta olan Göztepe’de taraftarlar ise hafta sonu oynanacak Gençlerbirliği mücadelesinde koreografi şova hazırlanıyor. Şimdiden hazırlığına başlanıldığı öğrenilen görsel şölenin, karşılaşmanın başlama düdüğü çalmadan önce tribünde hazır olacağı ifade edildi.

        ÜMİT AKDAĞ, KENDİNİ AFFETTİRDİ

        İsmail Köybaşı’nın sakatlığı sebebiyle sezonu kapatmasının ardından sol bek mevkine geçen stoper orjinli Ümit Akdağ, bu süreçte gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi oldu. Ligde son olarak oynanan Giresunspor maçındaki performansıyla övgü toplayan 20 yaşındaki oyuncu, savunmasının yanı sıra hücuma verdiği katkıyla da galibiyette önemli bir rol oynadı.

        Etkili oyunun yanında 68. dakikada sahneye çıkan genç oyuncu, güzel de bir gole imza attı. Sarı-kırmızılı taraftarlar da Ümit Akdağ’a performansından dolayı sosyal medyadan olumlu yorumlar yaptı.

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