Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.