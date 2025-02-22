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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı! - Göztepe Haberleri

        Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini uzattı!

        Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 2026-2027 sezonunun sonuna kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 22.02.2025 - 19:22
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        Göztepe, Stoilov'un sözleşmesini uzattı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2026-2027 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, takımın Süper Lig'e yeniden yükselmesinde büyük pay sahibi olan teknik direktör Stanimir Stoilov'un, 2026-2027 sezonunun sonuna kadar kendisini sarı-kırmızı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sportif Direktör Ivan Mance, Stoilov ile ortaklıklarının en az 2026-2027 sezonunun sonuna kadar devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

        Stoilov'un, projeleri için mükemmel bir teknik direktör olduğuna inandıklarını aktaran Mance, "Geleceğini Göztepe'ye adamayı seçtiği için mutluyuz. Çok çalışarak ve alçakgönüllülükle en iyi günlerin önümüzde olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

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