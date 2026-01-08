Göztepe, Tibet Durakça'yı Menemen FK'ya kiraladı

8 Ocak 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 8 Ocak 2026'nın öne çıkan haberleri...* Suriye ordusu, terör örgütü SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu* En düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi yarın Meclis'e sunulacak* Yurt genelindeki sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi* Geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra kan ve saç örneği vermesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testinin sonucu çıktı* Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi İstanbul'a geldi