        Göztepe, Tibet Durakça'yı Menemen FK'ya kiraladı - Göztepe Haberleri

        Göztepe, Tibet Durakça'yı Menemen FK'ya kiraladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Tibet Durakçay'ın sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'ya kiralandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 19:52 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:52
        Süper Lig'den 2. Lig'e kiralandı!
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Tibet Durakçay'ı Nesine 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'ya kiraladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Tibet Durakçay, sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralanmıştır. Başarılar Tibet.” ifadelerine yer verildi.

