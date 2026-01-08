Göztepe, Tibet Durakça'yı Menemen FK'ya kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 19 yaşındaki Tibet Durakçay'ın sezon sonuna kadar Nesine 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'ya kiralandığını duyurdu.
Giriş: 08.01.2026 - 19:52 Güncelleme: 08.01.2026 - 19:52
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Tibet Durakçay, sezon sonuna kadar Menemen FK'ya kiralanmıştır. Başarılar Tibet.” ifadelerine yer verildi.
