STAT: Gürsel Aksel Stadyumu
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Adis Jahovic
TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro
TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
228 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.
Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.
YORUMLAR