Gözyaşlarına boğuldu: 30 yıllık emeğim mahvoldu

"KAFENİN SAHİBİ BAĞIRARAK DIŞARI ÇIKTI"

Yangın anına marketin yakınında oturduğu kafede şahit olan Halit Mert, "Kafenin sahibi bir anda 'Yangın var' diye bağırarak dışarı çıktı. Biz de kendimizi dışarı attık. Hemen dışarıdaki vatandaşları yanan marketin yakınından uzaklaştırarak, itfaiye ekiplerine yardımcı olduk. Yangın hızla büyüdü, itfaiye çok kısa sürede geldi. Tüm market küle döndü. Geçmiş olsun" dedi.