Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu, gözyaşları içerisinde son yolculuklarına uğurlandı. Emekli imam, oğlunun ve torununun cenaze namazını gözyaşları içinde kıldırdı.

Kaza, önceki gün Orhaneli yolu Erenler Mahallesi İncebel mevkiinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Rıza A. idaresindeki servis minibüsü, 38 yaşındaki Necmi Konuş yönetimindeki otomobil ve Mustafa A. kontrolündeki kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda jandarma ve 112 ekibi sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 3 yaşındaki Emir Alp Konuş olay yerinde, babası Necmi Konuş kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Necmi Konuş'un eşi 35 yaşındaki Azize Konuş ve 7 aylık kızları Elif Konuş ise ağır yaralandı.

Baba ile oğlu, bugün öğle namazını müteakip Yeşil Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Emekli imam İsmail Konuş, oğlu ve torununun cenaze namazını kıldırırken göz yaşlarına hakim olamadı. Necmi Konuş'un ağabeyi Rahmi Konuş da, kardeşinin ve yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Rahmi Konuş'u yakınları teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazının ardından baba ve oğlu Erdoğan Köy Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan Necmi Konuş'un eşi Azize Konuş ile 7 aylık kızı Elif Naz Konuş'un yoğun bakım ünitesindeki tedavileri sürüyor.

Necmi Konuş'un ağabeyi Rahmi Konuş da, kardeşinin ve yeğeninin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.