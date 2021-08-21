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AP’nin aktardığı habere göre, Grace Kasırgası, cuma gecesi Meksika'da ikinci bir karaya indi, ‘‘Kategori 3’’ fırtınasına yükselen kasırga bu kez ülkenin ana turist şeridini etkiledikten sonra Meksika Körfezi'ndeki kıyı bölgelerini hedef aldı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi(NHC), Grace Kasırgası’nın cuma günü geç saatlerde Kategori 3 seviyesine yükseldiğini belirtti.

Fırtına, Veracruz eyaletindeki küçük balıkçı kasabaları ve sahil beldelerinden oluşan bir kıyı bölgesine yöneldi, daha sonra ülkenin kalbine- Mexico City- bölgesine doğru bir dağ üzerinden hareket edeceği tahmin ediliyor.

NE OLMUŞTU?

Atlantik Okyanusu'nda ortaya çıkan Grace Kasırgası, şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarlarla Meksika'nın Karayip kıyılarını etkisi altına aldı. Haiti, Jamaika ve Cayman Adaları'nı etkileyen Kategori 1 seviyesindeki fırtına, Meksika'nın turizm endüstrisinin kalbi Riviera Maya'ya doğru ilerlediği bilgisi verildi.

Uzmanlar, kasırganın bu hafta Meksika'da ikinci kez kıyı bölgelere ulaşmadan önce zayıflamasını, daha sonra Meksika Körfezi'nde gücünü yeniden kazanmasının beklendiğini aktardı.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde fırtına öncesinde tedbiren barınaklar kuruldu, bazı oteller ve yerleşim yerleri tahliye edilmişti.

Quintana Roo Valisi Carlos Joaquin, yaptığı açıklamada, kasırgalara karşı dayanıksız olabilecek otellerin tahliye edildiğini belirtmişti, bazı hava yolu şirketleri de yarımadaya uçuşlarını iptal etti.