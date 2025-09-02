Habertürk
        Graham Greene, hayatını kaybetti

        Graham Greene, hayatını kaybetti

        'Kurtlarla Dans' ve 'Yeşil Yol' filmlerindeki rolleriyle tanınan Kanadalı oyuncu Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti

        Giriş: 02.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 02.09.2025 - 10:57
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Kanadalı oyuncu Graham Greene, 73 yaşında hayatını kaybetti. CBC News'un internet sitesindeki habere göre; Kanadalı oyuncunun menajeri, Greene'nin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada; "Efsanevi Kanadalı oyuncu Graham Greene'nin vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi. Graham Greene'nin menajeri, Greene'nin doğal nedenlerle huzur içinde hayatını kaybettiğini ve anma töreniyle ilgili ayrıntıların ilerleyen günlerde paylaşılacağını aktardı.

        Graham Greene, 1990 yapımı 'Kurtlarla Dans' filmindeki 'Kicking Bird' rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterilmişti.

        Fotoğraflar: AP, Mega

