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Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı bu hafta genelinde şu ana kadar yatay bir seyir izledi. Haftaya 1.813 dolardan başlayan altın bu sabah itibarıyla 1.811 dolara geriledi.

Altının seyri için yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi büyük önem arz ediyor.

Ons fiyatı 1.810-1.815 aralığında hareket ederken yurtiçinde gram altın fiyatlarında büyük oynaklık yaşandı. Doların 8.30 liranın altını görmesiyle 482 liraya kadar gerileyen gram altın bugün doların yeniden 8.50 liraya dayanmasıyla 496 liraya çıktı.

VAKALAR TAKİP EDİLİYOR

Açıklanacak ekonomik verilerin yanında son haftalarda artan koronavirüs vakaları da altına talebi etkiliyor. Delta varyantıyla beraber artan vakalar küresel ekonomiye yönelik toparlanma beklentilerinin ertelenmesine neden olabilir. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında çok sayıda ülkenin koronavirüs kısıtlamaları sürerken altının ons fiyatı 2000 doların üzerine çıkmıştı.