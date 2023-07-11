Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Gram altında yeni rekor

        Gram altın fiyatı 1.626 liraya yükselerek yeni tarihi zirvesini gördü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2023 - 12:02
        Gram altında yeni rekor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Haftanın ilk gününü 1.615 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından sabah saatlerinde 1626 lira ile yeni tarihi zirvesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.682 lira, Cumhuriyet altını da 10.770 liradan satıldı

        Altının ons fiyatı, dünkü 1.925 dolarla kapanışının ardından bugün yüzde 0.6 değer kazanarak 1.936 dolara çıktı.

        Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de enflasyon baskısının yumuşayabileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarında sona yaklaştığına yönelik öngörülerin günden güne güçlendiğini bildirdi.

        ABD ENFLASYONU BEKLENİYOR

        ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve perşembe açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu hatırlatan analistler, verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

        Analistler, New York Fed'in dün açıkladığı enflasyon beklentisi haziranda yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini aktarmasına karşın, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ayki toplantıda yüzde 95 ihtimalle politika faizini 25 baz puan artırmasının öngörüldüğünü söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Gözyaşlarıyla UĞUR'lanıyor
        Üç perdede Özkan Uğur
        Üç perdede Özkan Uğur
        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        NATO Liderler Zirvesi başlıyor
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        İşte Arda'nın ilk günü
        İşte Arda'nın ilk günü
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        Kayalıktan düştü, sel sularına kapıldı!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        50 gün boyunca avlanmıyor, beslenmiyorlar... Ölümüne nöbet!
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Galatasaray'da Paredes bekleyişi
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        Cari açık yüzde 44 yükseldi
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        ABD'den peş peşe F-16 açıklamaları
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Sel felaketinin ardından endişelendiren açıklama!
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Memur maaşı emekli aylığı uçurumu
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç kararı dünya basınında
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Bugün başlıyor! Hava sıcaklıkları artıyor, rekor kırılabilir
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Tüm oklar Amartey'i gösteriyor!
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        Threads yenilemeler yapmaya hazırlanıyor
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        İzlanda'nın başkenti yakınlarında volkanik patlama!
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        'Araç piyasasında istikrarı sağlayacağız'
        7'nci yıl kutlaması
        7'nci yıl kutlaması
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor
        Gordion Antik Kenti UNESCO'ya girmeye hazırlanıyor