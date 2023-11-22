Gram altında yeni rekor

ABD'de Fed'in şahin duruşunda yumuşama yaşanacağı beklentisi ve tahvil getirilerinde yaşanan düşüş altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Altının ons fiyatı dün yaklaşık 3 haftanın ardından yeniden 2000 doların üzerine tırmanırken, bugün de sabah saatlerinde 2002 doları gördü. Dolar/TL'nin de 28.82'ye kadar yükselmesiyle gram altında rekor geldi.

Gram altın sabah saatlerinde 1.855 liraya çıkarak yeni tarihi zirvesine ulaştı. Böylece gram altın son 1 haftada yüzde 3'e yakın değer kazanmış oldu.

FED'DEN İHTİYATLI YAKLAŞIM

Dün akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları piyasalar tarafından merakla bekleniyordu. Tutanaklarda banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Tutanaklar yayımlanmadan önce de Fed Başkanı Jerome Powell'ın son faiz kararının ardından yaptığı açıklamalar tutanaklardaki görüşleri zaten yansıtmıştı. Dolayısıyla tutanakların fiyatlamalarda önemli bir etkisi görülmedi.

ABD ENFLASYONU ETKİLİ OLDU

14 Kasım'da açıklanan ABD ekim enflasyon verileri ise altındaki son günlerdeki yükseliş hikayesinin baş aktörü oldu. ABD'de ekimde yıllık enflasyon yüzde 3.2 ile piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu da Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına yönelik beklentiyi güçlendirdi. ABD 10 yıllık hazine tahvilinin getirisinde söz onsu verinin yayımlanma tarihi öncesine göre 20 baz puanın üzerinde düşüş yaşandı. Bu da şu ana kadar altın fiyatlarındaki yükselişe destek oldu.

Altının ons fiyatı veri açıklanmadan önce 1.950 dolar civarında işlem görüyordu. Ons fiyatında 8 günde yüzde 2.7'lik artış kaydedildi.