Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Altın
ABONE OL

Gram altında yeni tarihi zirve

Altının ons fiyatının 2.041 doları, dolar/TL'nin de 19.37'nin üzerini görmesiyle gram altında yeni rekor geldi. 2023 genelinde yüzde 16.6 yükselen gram altında yeni tarihi zirve 1.273 TL oldu

Gram altında yeni tarihi zirve
HABERTURK.COM

ABD'de tüketici fiyat endeksinin mart ayında yıllık yüzde 5 ile beklentilerin altında kalmasının ardından dün de üretici fiyatlarındaki artışın yüzde 2.7 ile yine beklentilerin altında yükseldiği açıklandı.

Enflasyonda görülen bu beklentilerin üzerindeki bu düşüş eğilimiyle Fed'in faiz artırımında frene basma ihtimali daha fazla fiyatlamalara yansımaya başladı. Halen Fed'in 3 Mayıs'ta 25 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklense de piyasalarda 14 Haziran'daki toplantıyı pas geçmesine kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Bunun yanında Fed'in mart ayına ilişkin toplantı tutanaklarında Fed yetkililerinin sene sonuna doğru ABD ekonomisinde bankacılık krizinin de etkisiyle hafif bir resesyon beklediğinin görülmesi altın fiyatlarını destekledi.

ONS FİYATI DA REKORA YAKIN

Altının ons fiyatı sabah saatlerinde 2.041 doları gördü. Böylece Ağustos 2020'deki 2.074 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Altın böylece son 1 ayda dolar bazında yatırımcısına yüzde 3 kazandırdı.

Altının ons fiyatında bunlar yaşanırken dolar/TL'nin de bugün 19.37'yi aşmasıyla gram altında yeni bir rekor geldi. Gram altın günlük 7 liralık yükselişle 1.273 lirayı gördü.

Gram altın son 1 ayda yüzde 11.6, 2023 genelinde ise şu ana kadar yüzde yüzde 16.6 yükseldi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gram altın REKOR SEVİYEDE! Son dakika: 14 Nisan güncel altın fiyatları ile gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları kuru
ALTIN Altın alacaklar dikkat: Gram altın rekor seviyede!
CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın fiyatları rekor tazeledi! 14 Nisan 2023 Cuma gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Altın fiyatları rekor tazeledi!
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Nisan 2023 Perşembe | ABD enflasyon verilerinin ardından güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Altın fiyatları ABD enflasyon verilerinin ardından ...
Altın fiyatları son dakika: YÜKSELİYOR! 12 Nisan 2023 canlı çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar?
ALTIN Altın fiyatları yeniden yükselişte!
Altın fiyatları bugün ne kadar?
ALTIN Altın fiyatları yükselişte! İşte canlı rakamlar
CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Nisan 2023 Salı gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Altın fiyatlarında sürpriz hareket!
Altın fiyatlarında kritik seviye aşıldı! 12 Nisan 2023 Kapalıçarşı'da bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ALTIN Altın fiyatlarında kritik seviye aşıldı!
CANLI ALTIN FİYATLARI | Rekor tazeleyen altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı! 11 Nisan 2023 Salı bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
ALTIN Rekor tazeleyen altın yeni haftaya düşüşle başladı!
CANLI Altın fiyatları son dakika: 10 Nisan 2023 Pazartesi çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar? Güncel altın fiyatları alış-satış rakamları
ALTIN Altın alacaklar dikkat!
ALTIN DÜŞÜŞTE! Son dakika: Gram altın bin 250 liranın altını gördü! 9 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları - CANLI
ALTIN Altının ateşi düşmeye başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.