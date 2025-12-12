Green Card başvuru tarihi belli oldu mu? Green Card başvuruları neden başlamadı?
Green Card başvurularındaki gecikme devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu aksamanın nedenini hükümetin kapanmasıyla ilişkilendirmiş olsa da açılan hükümetin ardından gecikme sürüyor. Bu yavaşlığın, yeni getirilen 1 dolarlık kayıt ücreti uygulamasından kaynaklandığı düşünülüyor. Peki, Green Card başvuru süreci ne zaman yeniden başlayacak?
Green Card başvuru dönemi, Aralık ayına girilmesine rağmen hâlâ başlamış değil. ABD Dışişleri Bakanlığı, ilk etapta yaşanan aksamanın hükümetin kapanmasına bağlı olduğunu belirtmişti. Ancak hükümetin yaklaşık bir ay önce tekrar çalışmaya başlamasına karşın sistemin hâlâ erişime açılmaması belirsizliği büyütüyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
GREEN CARD BAŞVURULARINDA GECİKME YAŞANIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURULARI 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ YÜZÜNDEN Mİ BAŞLAMADI?
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.