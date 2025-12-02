Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir?
Ekim ayında başlaması beklenen Green Card başvuruları, Aralık ayı itibarıyla hâlâ başlamadı. ABD Dışişleri Bakanlığı ilk açıklamasında gecikmeyi hükümetin kapanmasına bağlamıştı; ancak hükümetin neredeyse bir ay önce yeniden çalışmaya başlamasına karşın gecikme devam ediyor. Bu durum üzerine Bakanlık Sözcüsü yeni bir değerlendirmede bulunarak son duruma ilişkin ek açıklamalar yaptı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card başvuru takvimindeki rekor gecikme devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Habertürk’e yaptığı açıklamada bu aksamanın nedenini hükümetin kapanmasına bağlamıştı. Ancak 43 gün süren kapanmanın sona ermesinin üzerinden bir ay geçmesine karşın başvuru sistemi hâlâ açılmış değil. Bu nedenle Bakanlık Sözcüsü süreçle ilgili yeni bir değerlendirme yaparak mevcut duruma dair ek bilgiler paylaştı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, son durum nedir?
GREEN CARD BAŞVURULARINDA GECİKME YAŞANIYOR
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Habertürk'ün başvuruların ne zaman başlayacağı ve bu sene başvuru sürecinde hangi değişikliklerin yaşanacağına ilişkin sorusunu yanıtladı ancak konu hakkında net bir yanıt gelmedi.
2026 yılında yapılacak Green Card başvurularında 1 dolarlık ücretin alınacağı duyurulmuştu, ancak geçtiğimiz günlerde pasaport gerekliliğinin de geri geleceği iddiaları gündeme gelmişti. Buna ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu yanıtı verdi:
"15 Eylül'de, Dışişleri Bakanlığı Çeşitlilik Vizesi (DV) Programı'na kayıt için 1 dolarlık bir ücret getirildiğini duyurdu. Bu yeni ücret, rastgele seçim sürecinin yönetim maliyetlerinin genel kamu yerine başvuru sahipleri tarafından daha adil bir şekilde karşılanmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, potansiyel başvuru sahiplerini sömürmeye çalışan kişiler tarafından yapılan sahte veya spekülatif başvuruları azaltmayı hedeflemektedir."
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Pasaport gerekliliğine ilişkin yanıt vermeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuruların ne zaman başlayacağı hakkında da net bir açıklama yapmadı ve şu ifadeleri kullandı:
"DV-2027 kayıt tarihlerini ve diğer ayrıntıları, mevcut olduğunda travel.state.gov adresinden duyuracağız."
GREEN CARD'A 1 DOLARLIK BAŞVURU ÜCRETİ GETİRİLDİ
Bu sene başvuru sahiplerinden 1 dolarlık kayıt ücreti istenecek, bu sebeple sistemde yapılan değişiklik sebebiyle halen başvuruların başlayamadığı düşünülüyor.
1 dolarlık kayıt ücretiyle yılda yaklaşık 25 milyon dolar gelir elde edileceği tahmin ediliyor. Her yıl 55 bin göçmen vizesi dağıtan DV çekilişi, uygun ülkelerden milyonlarca insan için ABD'ye yasal yoldan yerleşme fırsatı sunuyor.
GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Öte yandan Trump yönetimi, Green Card çekilişine başvuran herkes için pasaport zorunluluğu getiren eski kuralı yeniden getirmek için taslak hazırladı. Ancak sürecin tamamlanması zaman alacağı için bu yıl uygulanmayacak. BD Dışişleri Bakanlığı da buna ilişkin soruyu net bir şekilde yanıtlamadı.