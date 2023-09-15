Green Card başvuruları ne zaman başlayacak ve kimler başvurabilir? 2023 Green Card başvuru şartları...
ABD'de daimi yaşama ve çalışma hakkı olanağı veren Green Card'a ilişkin araştırmalar bir kez daha başlamış durumda. Geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanında 15 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı Green Card başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı, başvuru şartlarının neler olduğu ve sonuçlar hangi tarihte duyurulacağı gibi sorularla ilgili ilk detayları bir araya getirdik1
Geçtiğimiz yıl başvuruları 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ABD'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkı veren Green Card ile ilgili aramalar yeniden başlamış durumda. Dünyanın yanı sıra yurt genelinde de binlerce kişinin başvuru yapmayı düşündüğü Green Card ile ilgili; Green Card başvuruların ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak ve sonuçlar ne zaman belli olur gibi soruların yanıtlarına dair ilk bilgileri derledik!
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Freetown Büyükelçiliği, geçtiğimiz yıl başvuru sonuçlarını 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklamıştı.
Söz konusu başvuruların gelecek yıl da Mayıs ayında duyurulması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.
GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?
Eğer Green Card'a başvurmak istiyorsanız sadece http://dvprogram.state.gov sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Bu site dışında hiçbir sitenin Green Card başvuru linklerine tıklamayın.