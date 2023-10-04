Green Card başvuruları ücretli mi? Bugün başlıyor! İşte Green Kard başvuru şartları

Green Card başvuruları ücretli mi? Bu akşam saatlerinde başlayacak başvurularla ilgili şartları araştıranlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştıryor. Başvuru şartları net bir şekilde tüm dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Green Card başvuruları ücretli mi? İşte emrak edilen sorunun cevabı...

ABD Yeşil Kart yani Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 7 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek.

3 Şurada Paylaş!









GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.