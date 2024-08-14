ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Green Card başvuruları her yıl belirli dönemlerde kabul ediliyor. Şimdi merak edilen soru ise Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığı. İşte güncel Green Card başvuru tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler...