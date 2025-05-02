Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery çekilişi Green Card sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Amerika'da oturma ve çalışma hakkı tanıyan Green Card sonuçları için geri sayım sürüyor. 2 Ekim – 7 Kasım 2024 tarihleri arasında alınan DV-2026 başvurularının açıklanacağı tarih belli oldu. Başvurularını tamamlayan adaylar, Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Green Card sonuçları açıklandı mı, Green Card (yeşil kart) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte Green Card başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
Green Card başvuruları 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Green Card başvuruları DV Lottery üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkı tanıyan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükümeti tarafından verilir. Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery çekilişi Green Card sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.
Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.
GREEN CARD NEDİR?
Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir.