Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery çekilişi Green Card sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen ve her yıl dünya çapında milyonlarca kişinin başvurduğu DV Lottery çekilişi sonuçları, 3 Mayıs 2025 tarihinde öğle saatlerinde (EDT) erişime açılacak. Başvuru sahipleri, sonuçlarını yalnızca resmi internet sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden öğrenebilecekler.

Sonuçları görüntülemek isteyen katılımcıların, başvuru sırasında aldıkları onay numarası, soyadı ve doğum tarihi bilgilerini doğru bir şekilde girerek sisteme giriş yapmaları gerekiyor. İlk ekranda yer alan uyarıyı dikkate aldıktan sonra "Continue" butonuna tıklayarak sonuç sayfasına geçiş yapılabilecek. Ayrıca, DV-2026 başvurusu yapan kişilerin, başvuru onay numaralarını 30 Eylül 2026'ya kadar güvenli bir şekilde saklamaları önemlidir.