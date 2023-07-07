Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Greta Thunberg İsveç’te petrol tankerlerine engel olduğu için mahkemeye çıkacak

        İklim eylemcisi Greta Thunberg, geçen ay İsveç'teki bir eylemde "polise itaatsizlik ettiği" suçlamasıyla 24 Temmuz'da mahkemeye çıkacak.

        Giriş: 07.07.2023 - 11:46
        Greta Thunberg mahkemeye çıkacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Georgina Rannard | İklim ve Bilim Muhabiri

        İklim eylemcisi Greta Thunberg, geçen ay İsveç’teki bir eylemde “polise itaatsizlik ettiği” suçlamasıyla 24 Temmuz’da mahkemeye çıkacak.

        20 yaşındaki Thunberg bir grup genç eylemciyle birlikte Malmö kentindeki bir limanda petrol tankerlerini engellemişti. Kolluk kuvvetleri eylemcilerden yolu açmalarını talep ettiklerini fakat bu taleplerinin yerine getirilmediğini söylemişti.

        Thunberg suçlu bulunursa altı aya kadar hapis veya para cezası alacak.

        Ta Tillbaka Framtiden (Geleceği Geri Al) adlı grup Malmö limanını altı gün boyunca bloke etmiş, bazı eylemciler tankerlerin üstüne çıkmıştı.

        REKLAM

        Thunberg geçen ay bu eyleme katılırken Instagram sayfasında “İklim krizi halihazırda pek çok kişi için ölüm kalım meselesi” demişti:

        “Buna seyirci kalmayacağız ve fosil yakıt altyapısını fiziksel olarak durduracağız.”

        İsveç Başsavcılığı ise dün yaptığı duyuruda “Savcılık 19 Haziran’da bir iklim eylemine katılarak Malmö’de trafiğe engel olan genç bir kadına suçlama yöneltti. Söz konusu kadın, olay yerinden uzaklaşması yönündeki polis emirlerine itaat etmedi” dedi.

        Mahkemede Thunberg’le birlikte üç iklim eylemcisi daha yargılanacak.

        Bu kişilerden biri olan 20 yaşındaki Irma Kjellström, BBC’ye yaptığı açıklamada, olay yerinden ayrılmayı reddettiklerinde polis tarafından taşınarak uzaklaştırıldıklarını söyledi:

        “Masum insanları öldüren fosil yakıtları engellemek için limana gitmiştik.

        “Gerçek suçlular o limanın içinde ticarete devam ediyor. Fosil yakıt sektörü geleceğimizi bizden çalarken seyirci kalamayız.”

        REKLAM

        Mahkemenin sonucuna dair endişeleri olup olmadığını sorduğumuz Kjellström, “Esas endişem fosil yakıt sektörünün dünyaya vermekte olduğu korkunç zarara dair” dedi ve ekledi:

        “Gezegenimizi tehdit ederlerken öylece oturamam.”

        Fosil yakıtların yakılması gibi faaliyetlerden kaynaklanan sera gazları Dünya’nın atmosferini ısıtıyor.

        200 yıl önceki sanayi devriminden bu yana dünya yaklaşık 1,1 derece ısındı.

        Bunun vereceği zarara dikkat çekmek isteyen iklim eylemcileri fosil yakıt sektörünü hedef alıyor.

        İngiltere’de de son dönemde Just Stop Oil adlı örgüt çok sayıda üst düzey spor karşılaşmasında eylem gerçekleştirdi.

        Petrol ve gaz endüstrisi temsilcileriyle küresel talep nedeniyle üretime devam ettiklerini söylüyor.

        BBC News’e konuşan Shell’in yöneticisi Wael Sawan, petrol ve gaz üretimini azaltmanın “tehlikeli ve sorumsuzca olacağını” söyledi.

        REKLAM

        BBC’ye konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise “Hükümetler iklim vaatleri konusunda ciddilerse fosil yakıtlara hiçbir yeni yatırım yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

        Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de “Yeni petrol ve gaz üretimi yatırımları ekonomik ve ahlaki açıdan çılgınlık” dedi.

        Bu hafta Pazartesi günü tüm zamanların en sıcak gün rekoru kırılmış, Salı günü ise rekor tekrar kırılmıştı.

        Bundan önceki rekor 2016 yılına aitti.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Zampuan!
        Zampuan!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Ailesinden 4 kişiyi katleden cani hakim karşısında!
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Beşiktaş'ta 'matador' sürprizi!
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        KDV'de artış kararı Resmi Gazete'de
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        10 yıllık pasaport 5.444 lira oldu
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Bu nasıl hastalık? Sen benim annemsin! Ben senin annen değilim! Bu haberde kimse yalan söylemiyor
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Makas attı, kendisini uyaran motosikletliyi sürükledi!
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Tarikat üyesi ABD'li oyuncu hakkında karar
        Depremzedelere inşaat hibesi
        Depremzedelere inşaat hibesi
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        Arda Güler'in yerine Sebastian Szymanski!
        "Etek giydik, eğlendik"
        "Etek giydik, eğlendik"
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Fiziksel aktivitenin bilişsel faydalarından yararlanmak için yeterli uyku gerekiyor
        Eşleri film ayırdı
        Eşleri film ayırdı
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!
        Saraçhane'deki kazıda büyük sürpriz!