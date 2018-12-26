Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kalaba köyü yakınında 17 Aralık 2018'de Hani İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli ekiplerin teröristlerin bulunduğu bir aracı takip ettikleri esnada çıkan çatışmada araçta bulunan polislerden Nazım Tuncer şehit olmuş, 1 polis memuru da yaralanmıştı. Olay yerinden yaralı olarak kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 17-26 Aralık 2018 tarihleri arasında 6 operasyon düzenlendi.

23 Aralık Pazar günü Birlik köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 'Harun Kop' kod adlı Ayhan Küçükçelebi adlı teröriste ait ceset bulundu. Bugün de saat 11.15 sıralarında Hani ilçesi Birlik köyü kırsal alanında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde Gri listede yer alan sözde Amed eyalet sorumlusu Botan Kod adlı Veli Taşkıran'a ait olduğu değerlendirilen ceset toprağa gömülü olarak bulundu. Taşkıran, yangın, bombalamayla öldürme, kasten öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme, tasarlayarak öldürme, çocuğu kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma, Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, kamu malına zarar verme, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda patlayıcı madde kullanma, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, hükümlü veya tutuklunun kaçması, basit yaralama olmak üzere 34 suçtan aranıyordu.

Öte yandan teröristlerin olay yerinden kaçması ve gömülmesine yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilip gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 5 kişinin işlemleri ise sürüyor.

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