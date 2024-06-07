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        Haberler Dünyadan Griffin Dunne: Madonna'nın mizahsız komedisi kariyerimi mahvetti

        Griffin Dunne: Madonna'nın mizahsız komedisi kariyerimi mahvetti

        Griffin Dunne, Madonna ile 1987'de başrolleri paylaştığı 'Who's That Girl'ü "mizahsız bir komedi" olarak nitelendirdi ve bu filmin kariyerinde düşüşe yol açtığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 14:36
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        Oyuncu Griffin Dunne, 1987 yapımı Madonna filmi 'Who's That Girl'ü "mizahsız bir komedi oluşu" nedeniyle kariyerinin altüst olmasına neden olmakla suçladı.

        Filmde Madonna ile başrolleri paylaşan 68 yaşındaki Dunne, geçmişte film hakkında olumlu konuşmasına rağmen, komedi filmini ve gişedeki başarısızlığını, "daha az mantıklı kariyer tercihlerinden biri" olarak gördüğünü belirtti.

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        FİLMİ DAHA ÖNCE ÖVMÜŞTÜ

        Yeni çıkan anı kitabında Madonna'yı suçlayan Dunne, daha önce hem Madonna'yı hem de onunla yaşadığı oyunculuk deneyimini övmüştü. 2014'te bir dergi röportajında ​​şöyle demişti: Bu filmi çekerken gerçekten çok güldük.

        Dunne ayrıca, "Madonna çok ünlüydü. Sanırım açık havada çekilen tüm sahnelerimizin yeniden kaydedilmesi gerekiyordu. Çünkü gökyüzü helikopterlerle dolmuştu ve fotoğrafçılar gittiği her yerde onu takip ediyordu" ifadesini kullanmıştı.

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        Dunne o dönemki söyleşisinde Madonna'nın iyi bir espri anlayışı olduğundan söz etmişti. Ancak şimdi çıkardığı 'The Friday Afternoon Club' adlı anı kitabında Dunne, geçmişte çektiği filme karşı hoşnutsuzluğunu ortaya koydu.

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        "BİR GİŞE FELAKETİYDİ"

        Oyuncunun yıldızı, kendisine En İyi Erkek Oyuncu dalında Altın Küre adaylığı kazandıran 1985 yapımı Martin Scorsese filmi 'After Hours'taki rolüyle parladı.

        Dunne, bu başarılı rolün ardından yaşadıklarını ise kitabında şöyle anlattı: Hangi filmlerde oynayacağım ya da hangisini reddedeceğim konusunda mantıklı seçimler yapma yeteneğimi kaybettim. Scorsese'yle çalışmayı Madonna'yla birlikte 'Who's That Girl' adlı mizahsız bir komedi yaparak sürdürdüm. Bu film bir gişe felaketiydi.

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        MADONNA'NIN DA HOLLYWOOD HAYALİNİ BİTİRDİ

        'Who's That Girl', ABD gişesinde 7.3 milyon dolar hasılat elde etti. Film, sadece Dunne'a değil, aynı zamanda Madonna'nın Hollywood yıldızı olma hayallerine de darbe indirdi. Yine de film, Madonna'nın hit şarkıları 'Who's That Girl' ve 'Causing a Commotion'ı doğurdu.

        #Griffin Dunne
        #Madonna
        #film
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