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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare - İş-Yaşam Haberleri

        TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare! TikTok CEO'su, İstihbarat Direktörü adayı ile yan yana

        ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gerçekleşen yemin törenine katılan isimler arasında TikTok CEO'su Shou Zi Chew de vardı. Yemin törenindeki oturma planında Chew'in Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Tulsi Gabbard'ın yanına oturması dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 09:43 Güncelleme: 21.01.2025 - 09:43
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        Yemin töreninde TikTok'un kaderini belirleyebilecek kare
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        Donald Trump dün gerçekleşen yemin töreni ile resmen ABD'nin yeni başkanı oldu.

        Trump'ın yemin töreninde teknoloji devleri ve CEO'ları da hazır bulundu. O isimlerden biri de son dönemde kapatılması ile gündeme gelen TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew'di.

        TikTok CEO'su, popüler video paylaşım uygulamasının ülke çapında yasaklanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde, Başkan Donald Trump'ın Washington'daki yemin töreninde hazır bulundu.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        Chew, Trump'ın yemin töreni sırasında Başkan Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Tulsi Gabbard'ın yanında oturdu.

        Oturma planına göre Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi büyük teknoloji devleri hep birlikte otururken Chew ve Gabbard'ın birlikte oturması, TikTok'un ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle inceleme altında olduğu bir zamanda dikkat çekti.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press

        TIKTOK YASAĞININ GECİKTİRİLMESİ İÇİN EK SÜRE

        Öte yandan 47. Başkan Donald Trump, ikinci başkanlık dönemine hızlı ve radikal bir başlangıç yaptı.

        Trump, yemin töreninin ardından Oval Ofis'te ve Capital One Arena’da düzenlediği etkinliklerde, önceki yönetimin politikalarını tersine çeviren ve kendi yönetim anlayışını ortaya koyan bir dizi yürütme kararına imza attı.

        TikTok yasağının geciktirilmesine yönelik de Trump, TikTok yasağını 75 gün erteleyen bir kararname imzaladı. Bu karar, sosyal medya platformunun geleceğini belirsiz bırakırken, Trump TikTok kullanıcılarının önemini vurguladı ve "TikTok, genç kullanıcılarla ilgili önemli bir platform. Ancak Çin’in buradan bilgi toplamasına izin veremeyiz. Bu konuda kararı biz vereceğiz" dedi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        Görsel: Associated Press
        Görsel: Associated Press
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        #TikTok
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        #çin
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