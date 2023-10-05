Grip olma riskinizi artıran alışkanlıklar! Salgın döneminde bunlara dikkat!

Benzer şekilde gribe yakalanmanın da çeşitli yolları vardır. Uzmanlar, gribin, enfekte bir kişi konuştuğunda, hapşırdığında veya öksürdüğünde yayılabilen damlacıklar yoluyla ya da enfekte bir kişinin dokunduğu bir şeye temas edip ardından kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına dokunmasıyla yayılabileceğini söylüyor. Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde gribe yakalanma riskinizi artırabilecek bazı davranışlar vardır. Bu hastalığa yakalanma olasılığınızı azaltmak için alabileceğiniz bazı önlemler almanız gerekebilir. İşte grip olma riskinizi artıran alışkanlıklar...

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ÇOK FAZLA EGZERSİZ YAPMAK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre egzersizin, kan basıncına yardımcı olmak gibi sağlık açısından birçok faydası olabilir. Ancak TODAY'e göre çok fazlası sizi gribe karşı daha duyarlı hale getirebilir. Gastroenterolog Dr. Roshini Raj'a göre "Düzenli egzersiz aslında vücudunuz için harikadır, bağışıklık sisteminiz için iyidir". "Fakat eğer aşırıya kaçıyorsanız, kendinizi aşırı zorluyorsanız, doğru şekilde sıvı almıyorsunuz demektir, aslında bağışıklık sisteminizi baskılayabilir ve enfeksiyona yakalanmaya daha yatkın olabilirsiniz."

Ek olarak MedlinePlus, belirli hastalıklar söz konusu olduğunda bağışıklığı artıran egzersizlerin teorik olduğunu belirtiyor. Örneğin egzersiz, beyaz kan hücrelerinin ve antikorların vücutta daha hızlı hareket etmesine yardımcı olabilir ve bu da onların vücudu hastalıklara karşı daha iyi savunmasına olanak tanıyabilir. Bu, kişinin gribe yakalanmasını engeller mi? Teorik olarak belki ama daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.