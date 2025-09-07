Habertürk
Habertürk
        GSB 450 PEROSNEL ALIMI YAPIYOR! GSB personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alımı yapıyor!

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan son dakika açıklaması, "GSB 450 yurt personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" sorularını beraberinde getirdi. GSB yurt personeli alımı başvuruları 'http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr' üzerinden yapılacak. İşte GSB 450 yurt personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2025 - 09:03 Güncelleme: 07.09.2025 - 16:05
        1

        Gençlik ve Spor Bakanlığı 450 personel alımı yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "GSB 450 yurt personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir, kadro-branş dağılımı nasıl olacak?" İşte detaylar...

        2

        GSB 450 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı başvuru süreci başlıyor. Başvurular, 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

        3

        GSB KYK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartları taşıması gerekiyor.

        1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fikrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

        3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

        4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

        5) 2024 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş ve başvuru yaptığı pozisyon için ilgili puan türünde belirlenen asgari puanı almış olmak,

        6) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda ve özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak,

        7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

        8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

        9) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek tarafli feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

        10) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

        11) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

        12) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        4

        GSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 450 yurt yönetim personeli alımı başvuruları 8-12 Eylül tarihleri arasında Kariyer Kapısı'ndan gerçekleştirilecek.

