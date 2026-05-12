        GSB işçi alımı kura çekimi tarihi 2026: Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekilişi ne zaman?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak işçi alımında kura sürecine artık sayılı günler kaldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere temizlik görevlisi kadrosunda toplam 157 sürekli işçi alınacak. Bu kapsamda 45 engelli aday ile 112 eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan aday kura ile belirlenecek. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekilişi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 20:35 Güncelleme:
        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek işçi alımında kura sürecine kısa bir süre kaldı. Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi kadrosu için toplam 157 sürekli işçi istihdam edilecek. Bu kapsamda 45 engelli aday ile 112 eski hükümlü ya da terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanmış aday, kura yöntemiyle belirlenecek. Peki Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı kura çekilişi ne zaman? Ayrıntılar haberimizde.

        GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı kura çekilişi için heyecan dorukta. Kura süreci yarın, yani 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak.

        Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alım kapsamında, temizlik görevlisi kadrosunda toplam 157 sürekli işçi istihdam edilecek. Bu adayların 45’i engelli, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan oluşuyor.

        Kura çekimi ile birlikte başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından asil ve yedek isimler belirlenecek. Sürecin ardından kazanan adaylar, ilgili illerde görevlerine başlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın farklı birimlerinde istihdam edilecek.

        KURA ÇEKİMİ VE BELGE TESLİM İŞLERİ

        Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden İŞKUR e-Şube aracılığıyla başvuran ve şartları sağlayan adayların listesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na iletilecektir.

        Kura sürecinde, İŞKUR tarafından gönderilen nihai liste esas alınarak açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi şeffaf şekilde yapılacak olup, adaylar dilerlerse çekilişi yerinde takip edebilecektir.

        Kura sonucunda belirlenen asıl adaylar, daha sonra ilan edilecek tarihlerde gerekli belgeleri hazırlayarak, başvuru yaptıkları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne şahsen teslim edecek ve evrak kontrol sürecine girecektir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
