GSB PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek sürekli işçi alımı kura çekilişi için heyecan dorukta. Kura süreci yarın, yani 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü yapılacak.

Bakanlık taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak alım kapsamında, temizlik görevlisi kadrosunda toplam 157 sürekli işçi istihdam edilecek. Bu adayların 45’i engelli, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylardan oluşuyor.

Kura çekimi ile birlikte başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından asil ve yedek isimler belirlenecek. Sürecin ardından kazanan adaylar, ilgili illerde görevlerine başlayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın farklı birimlerinde istihdam edilecek.