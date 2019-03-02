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GSB İŞKUR kura sonuçları 2019! Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları il il sorgulama

GSB İŞKUR kura sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye geneli İŞKUR aracılığıyla 3243 sürekli işçi alımı için 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında başvurular tamamlanmıştı. Adaylar kura sonuçlarını bekliyorlar. İşte açıklanan GSB İŞKUR kura sonuçları il il

Giriş: 02.03.2019 - 10:49 | Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı personel alımlarının ilkini gerçekleştiriyor. 3243 sürekli işçi alımı için ilan yayımlamıştı. Ardıdnan başvurular tamamlandı. Şimdi ise kura sonuçları bekleniyor. Kura çekimi il il gerçekleştirildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden sonuçlara ilişkin duyuru yayımlandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'DAN SONUÇ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILDI?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),Otobüs Kaptanı (Şoför),Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina),Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı),Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlüklerinde yapıldı.

KURA ÇEKİMİ YAPILAN YERLER VE İLETİŞİM NUMARALARI

T.C. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
3243 ADET SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 
KURA ÇEKİM YERİ BİLGİLERİ
İL ADIKURA ÇEKİMİ YAPILACAK 
YERİN ADI		KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN 
AÇIK ADRESİ		İLETİŞİM
ADANAYÜREĞİR SERİNEVLER KAPALI SPOR SALONUDADALOĞLU MAHALLESİ 
ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA GÖKSAL CADDESİ NO:20 
YÜREĞİR / ADANA		0 (322) 329 42 14
ADIYAMANYENİ MAHALLE KAPALI SPOR SALONUYENİ MAHALLE 3.ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO: 379/A 
MERKEZ / ADIYAMAN		0 (416) 216 48 33 
DAHİLİ : 156
AFYONKARAHİSARTINAZTEPE SPOR SALONUDÖRTYOL MAHALLESİ 
TURGUT ÖZAL BULVARI NO:30/4 
AFYONKARAHİSAR		0 (272) 213 90 00 
DAHİLİ : 114 -115 
116 - 161 
AĞRIAĞRI 2500 KİŞİLİK SPOR SALONUFIRAT MAHALLESİ ATALAY CADDESİ NO:60 
MERKEZ / AĞRI		0 (472) 215 20 82
AKSARAYAKSARAY SPOR SALONUCOĞLAKİ MAHALLESİ 1204 (7 NOLU SOK.) 100/1/A
MERKEZ / AKSARAY		0 (382) 217 63 01
AMASYAAMASYA YURT MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONUAKBİLEK MAHALLESİ KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ NO:69 
AMASYA		0 (358) 525 62 13-14 
ANKARAYAŞAR DOĞU GÜREŞ SALONU19 MAYIS SPOR KOMPLEKSİ 
HACI BAYRAM MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:26 
ALTINDAĞ / ANKARA		0 (312) 309 21 00
ANTALYAANTALYA 10.000 KİŞİLİK SPOR SALONUSAKIP SABANCI BULVARI 
MELTEM MAHALLESİ 2.CADDE NO:9 
MURATPAŞA / ANTALYA		0 (242) 237 07 80 - 50
ARDAHANARDAHAN GENÇLİK MERKEZİKARAGÖL MAH. LAKIR MEVKİİ KÜME EVLER NO:18 
MERKEZ / ARDAHAN		0 (478) 211 36 48 
0 (478) 211 36 41
ARTVİNGENÇLİK MERKEZİ 
KONFERANS SALONU		ÇARŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN YURTTAŞ SOKAK 
MERKEZ SPOR SALONU YANI NO: 3
MERKEZ / ARTVİN		0 (466) 212 11 14
0 (466) 212 17 56
AYDINGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HASAN EFENDİ MAHALLESİ BATI GAZİ BULVARI NO:65
EFELER / AYDIN		0 (256) 213 11 66
BALIKESİRKURTDERELİ  SPOR SALONUBAHÇELİEVLER MAHALLESİ MENEKŞE SOKAK NO:1 
ALTIEYLÜL / BALIKESİR		0 (266) 241 19 41 - 42
BARTINGENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 
SPOR SALONU		TUNA MAHALLESİ KANLIIRMAK CADDESİ NO:75/1 
MERKEZ / BARTIN		0 (378) 227 10 53
0 (378) 227 54 22
BATMANİL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONUBELDE MAHALLESİ BARIŞ BULVARI NO:129 
BATMAN		0 (488) 213 90 84
BAYBURTŞAİR ZİHNİ KÜLTÜR MERKEZİ GENÇOSMAN MAHALLESİ 
OSLU BABA CADDESİ
GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
BAYBURT		0 (458) 211 25 66
BİLECİKATATÜRK SPOR SALONUERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ 
STADYUM SOKAK NO:33/A 
MERKEZ / BİLECİK		0 (228) 212 57 63
BİNGÖLŞEHİR SPOR SALONU
(GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KARŞISI)		KARŞIYAKA MAHALLESİ HÜSEYİN ÇELİK CADDESİ NO: 3 
BİNGÖL 		0 (426) 213 11 14
BİTLİSİSMAİL EREN KAPALI SPOR SALONUBEŞ MİNARE MAHALLESİ 
AHMET EREN BULVARI NO:328 
MERKEZ / BİTLİS 		0 (434) 228 32 63 
BOLUGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
17 TEMMUZ SPOR SALONU		İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:1 
BOLU		0 (374) 270 36 38-39
BURDURBURDUR GENÇLİK MERKEZİ SALONUBURÇ MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO:16 
MERKEZ / BURDUR		0 (248) 233 38 30
BURSANİLÜFER TOFAŞ KAPALI SPOR SALONUFETHİYE MAHALLESİ NİLÜFER HATUN CADDESİ NO 133 NİLÜFER / BURSA0 (224) 241 25 30
ÇANAKKALEÇANAKKALE ANAFARTALAR SPOR SALONUESENLER MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. 24 KASIM SOK. 
MERKEZ / ÇANAKKALE 		0 (286)  217 15 57
ÇANKIRIORHAN SAKA SPOR SALONUKIRKEVLER MAHALLESİ KASTAMONU CADDESİ NO:434 
ÇANKIRI		0 (376) 213 15 15   
DAHİLİ : 138 - 159
ÇORUMATATÜRK KAPALI SPOR SALONUKARAKEÇİLİ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO:93 
MERKEZ / ÇORUM		0 (364) 223 10 20 
DAHİLİ : 121
DENİZLİVALİ RECEP YAZICIOĞLU SPOR SALONUAKÇEŞME MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:179
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ		0 (258) 371 07 40 
DAHİLİ : 113-108
DİYARBAKIRSEYRANTEPE SPOR TESİSLERİ 
KAPALI SPOR SALONU		FABRİKA MAHALLESİ 814.SOKAK 
YENİŞEHİR / DİYARBAKIR		0 (412) 262 51 55
DÜZCE18 TEMMUZ SPOR SALONUKÜLTÜR MAHALLESİ KUYUMCUZADE BULVARI NO:27 MERKEZ / DÜZCE0 (380) 523 08 16
EDİRNEMİMAR SİNAN KAPALI SPOR SALONUŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ TALATPAŞA CADDESİ NO:88 
MERKEZ / EDİRNE		0 (284) 212 03 13
ELAZIĞYAKUP KILIÇ SPOR SALONUABDULLAHPAŞA MAHALLESİ 
SARAYBOSNA CADDESİ NO:6 
MERKEZ / ELAZIĞ		0 (424) 247 41 68
ERZİNCANMERKEZ SPOR SALONUFATİH MAHALLESİ HACIBEKTAŞİ VELİ CADDESİ NO:20
ERZİNCAN		0 (446) 223 69 33 / 34
ERZURUMERZURUM KAPALI SPOR SALONU
(KAZIM KARABEKİR STADYUMU YANI)		YAKUTİYE SPOR KAMPÜSÜ. LALAPAŞA MAH. E-80 SOKAK. 
YAKUTİYE / ERZURUM		0 (442) 328 00 22
ESKİŞEHİRŞEHİT ANIL GÜR SPOR SALONUYENİKENT MAHALLESİ NECDET YILDIRIM SOKAK NO:11 
ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR		0 (222) 230 27 51
GAZİANTEPGAZİKENT GENÇLİK MERKEZİGAZİKENT MAHALLESİ 
ŞEHİT SERDAL ŞAKIR CADDESİ NO:23 
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP 		0 (342) 241 40 70                 
GİRESUN19 EYLÜL SPOR SALONUSELDEĞİRMENİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:91 MERKEZ / GİRESUN0 (454) 216 16 01 
DAHİLİ : 141 -134
0 (454) 212 32 64
GÜMÜŞHANEAYDIN DOĞAN SPOR TESİSİ 
(KAPALI SPOR SALONU) 		İNÖNÜ MAHALLESİ, AYDIN DOĞAN CADDESİ, NO: 46 
MERKEZ / GÜMÜŞHANE 		0 (456) 213 10 58
0 (456) 213 11 94
HAKKARİHAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜPEHLİVAN MAHALLESİ  HASTANE YOLU ÜZERİ 
SPOR KOMPLEKSİ NO:1 
MERKEZ / HAKKARİ		0 (438) 211 69 17
HATAYGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜESKİ İSKENDERUN YOLU ÜZERİ 
DERİNCE MAH. YURT SOK. NO:2 
ANTAKYA / HATAY		0 (326) 267 34 63 - 73
IĞDIRGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SEMİNER SALONU		14 KASIM MAHALLESİ SULTAN SOKAK
MERKEZ / IĞDIR		0 (476) 227 79 91
ISPARTAIŞIKKENT SPOR SALONUIŞIKKENT MAHALLESİ 259.CADDE 
MERKEZ / ISPARTA		0 (246) 218 14 82
0 (246) 218 41 60
İSTANBULTÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 
50. YIL SPOR SALONU		BURHAN FELEK SPOR SİTESİ NUH KUYUSU CADDESİ 
SEYİT AHMET DERESİ SOKAK NO:5 
ÜSKÜDAR / İSTANBUL		0 (216) 651 62 62
İZMİRHALKAPINAR SPOR SALONUATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ 
MERSİNLİ MAH.2844 SOKAK NO:2 
HALKAPINAR / İZMİR		0 (232) 486 35 36
KAHRAMANMARAŞOSMAN SAYIN SPOR SALONU
(12 ŞUBAT STADYUM YANI) 		ŞAZİBEY MAHALLESİ MALİK EJDER CADDESİ 129/1 
MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ		0 (344) 235 17 02 - 03
KARABÜKMERKEZ SPOR SALONUYENİŞEHİR MAHALLESİ NİLÜFER SOKAK NO 3/A                      YENİŞEHİR / KARABÜK0 (370) 412 56 79                    0 (370) 415 39 04
KARAMANKAZIM KARABEKİR SPOR SALONUKAZIMKARABEKİR PAŞA MAHALLESİ 
ŞEHİT İSA KAHRAMAN CADDESİ NO.5 
MERKEZ / KARAMAN		0 (338) 213 16 61
KARSİSMAİL AYTEMİZ SPOR VE SERGİ SARAYIYENİŞEHİR MAH.ALİ GAFFAR OKAN BULVARI NO.96
MERKEZ / KARS		0 (474) 212 31 80
KASTAMONUATATÜRK SPOR SALONUSARAÇLAR MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:30
KASTAMONU		0 (366) 214 76 16
KAYSERİATATÜRK SPOR SALONUOSMAN KAVUNCU MAHALLESİ 
AHMET GAZİ AYHAN BULVARI NO:154  
MELİKGAZİ / KAYSERİ		0 (352) 332 44 30
KIRIKKALE17 AĞUSTOS SPOR SALONUBAHÇELİ EVLER MAHALLESİ ÇULLU CADDESİ
BAŞPINAR SPOR KOMPEKSİ 
MERKEZ / KIRIKKALE		0 (318) 310 01 15
0 (318) 310 01 16
KIRKLARELİKIRKLARELİ SPOR SALONUKARAKAŞ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ  
MERKEZ / KIRKLARELİ		0 (288) 214 12 81
KIRŞEHİRKIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ SALİHA SULTAN YURDU A-B BLOKBAĞBAŞI MAH. ŞEHİT NECDET YAĞIZ CAD. NO:141 
MERKEZ / KIRŞEHİR		0 (386) 213 20 57 
0 (386) 502 00 56
KİLİSBEŞEVLER SPOR SALONUDOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİ
ORGENERAL SAFTER NECİOĞLU BULVARI NO:103
MERKEZ / KİLİS		0 (348) 813 11 20
KOCAELİATATÜRK SPOR SALONUKOZLUK MAH.D100 İSTANBUL-ANKARA YOLU CAD. NO: 11 İZMİT / KOCAELİ0 (262) 321 93 47
0 (262) 324 35 50       
KONYAKARATAY İLÇESİNDE BULUNAN            SPOR VE KONGRE MERKEZİFETİH MAHALLESİ ESKİ KARAPINAR EREĞLİ CADDESİ NO:36 KARATAY / KONYA0 (332) 321 51 25
0 (332) 321 23 45             
0 (332) 322 80 27
KÜTAHYADUMLUPINAR KAPALI SPOR SALONUALİPAŞA MAHALLESİ ABDURAHMAN KARAA BULVARI İSTASYON CADDESİ NO:6 
KÜTAHYA		0 (274) 223 60 84 
DAHİLİ : 150
MALATYAMALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
(KREDİ VE YURTLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI)		ZAFER MAHALLESİ BUHARA CADDESİ KEFİL SOKAK NO:63 
BATTALGAZİ / MALATYA		0 (422) 324 52 60     
0 (422) 325 34 29
0 (422) 326 48 90
MANİSAMANİSA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONUAHMET BEDEVİ MAHALLESİ 
HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:16
MANİSA 		0 (236) 231 11 91
MARDİN21 KASIM ŞEHİR STADICUMHURİYET MAHALLESİ STADYUM CADDESİ 
ARTUKLU / MARDİN		0 (482) 212 17 72
MERSİNSERVET TAZEGÜL SPOR SALONUAFETEVLER MAHALLESİ 31146 SOKAK NO 2/D 
YENİŞEHİR / MERSİN 		0 (324) 341 77 15
MUĞLAMENTEŞE SPOR SALONUORHANİYE MAHALLESİ BÜLENT ÖNÜÇAN CADDESİ 
KIŞLA PARKI MEVKİİ 
MENTEŞE / MUĞLA		0 (252) 2141245
0 (252) 2141238
0 (252) 2124160
MUŞŞEHİR SPOR SALONUMUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ZAFER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ
MERKEZ / MUŞ		0 (436) 216 11 41
NEVŞEHİRAYŞE HÜMAŞAH SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ2000 EVLER MAH.YURTKUR ALANI KÜME EVLER.NO:4 
MERKEZ / NEVŞEHİR		0 (384) 215 44 01
NİĞDE NİĞDE 5 ŞUBAT KAPALI SPOR SALONUYUKARI KAYABAŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN FETHİİ CADDESİ 
DIŞARI CAMİİ SOKAK: NO: 18 
MERKEZ / NİĞDE		0 (388) 232 34 21 - 23
ORDU19 EYLÜL STADISELİMİYE MAH. DR. MÜRVET SITKI CAD. NO:13 
ALTINORDU / ORDU		0 (452) 223 16 35
OSMANİYEMERKEZ SPOR SALONUESENEVLER MAHALLESİ 1450 SOKAK 
MERKEZ / OSMANİYE                                		0 (328) 812 59 22
RİZEYENİŞEHİR SPOR SALONU - OLİMPİK YÜZME HAVUZUİSLAM PAŞA MAHALLESİ YENİŞEHİR STADYUMU YANI 
MERKEZ / RİZE		0 (464) 213 04 81
SAKARYASAKARYA SPOR SALONUADALI MAHALLESİ YAZLIK MEVKİİ 
235 ADA 1608 SAYFA 1 PARSEL 
SERDİVAN / SAKARYA		0 (264) 211 04 54 
DAHİLİ : 122
SAMSUNTEKKEKÖY YAŞARDOĞU 
KAPALI SPOR SALONU		SANAYİ MAH.CUMHURİYET CAD.NO 4/1 
TEKKEKÖY / SAMSUN 		0 (362) 256 45 50
SİİRT 14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU BARIŞ MAH.ŞEYH EBU VEFA CADDESİ 
14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU 
MERKEZ / SİİRT		0 (484) 223 17 51
SİNOPSİNOP ATATÜRK SPOR SALONUYENİ MAHALLE DR.AHMET ÖRS CADDESİ NO:45-1
SİNOP		0 (368) 261 45 64
SİVAS4 EYLÜL KAPALI SPOR SALONUKADI BURHANETTİN MAHALLESİ, NECİP
FAZIL KISAKÜREK CADDESİ 
MERKEZ / SİVAS		0346 219 11 82                      0346 219 11 87
ŞANLIURFA11 NİSAN SPOR KOMPLEKSİSANCAKTAR MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ 
HALİLİYE / ŞANLIURFA		0 (414) 313 24 71 
ŞIRNAKŞIRNAK GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜGÜNDOĞDU MAHALLESİ 22. CADDE 
ESKİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KARŞISI
ŞIRNAK		0 (486) 216 41 03
TEKİRDAĞ İSMET İNÖNÜ KAPALI SPOR SALONUERTUĞRUL MAHALLESİ ORTA ÇEŞME SOKAK NO:32
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ 		0 (282) 261 22 59
TOKATALİ YÜCEL SPOR SALONUGÜLTEKİN TOPÇAM BULVARI 
UZUNBURUN MEVKİ / TOKAT		0 (356) 214 33 09
TRABZONAKYAZI KAMP EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONUAKYAZI MAHALLESİ AKÇAABAT KONAK CADDESİ 
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ NO: 4
TRABZON		0 (462) 230 22 56 - 57
TUNCELİKÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜLÜĞÜ 
KONFERANS SALONU		ATATÜRK MAHALLESİ
MERKEZ / TUNCELİ		0 (428) 212 50 60
UŞAKMERKEZ SPOR SALONUFATİH MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:46
UŞAK		0 (276) 223 68 65
VANNUR TATAR SPOR SALONUYENİ CAMİİ EDREMİT TOKİ YOLU 
EDREMİT / VAN		0 (432) 217 70 30
YALOVAGENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
İDARİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU		BAHÇELİEVLER MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:32 
MERKEZ / YALOVA		0 (226) 814 20 94
YOZGATBOZOK ŞEHİR STADYUMUFATİH MAHALLESİ RIZA KAYAALP CADDESİ 
MERKEZ / YOZGAT		0 (354) 212 87 23
ZONGULDAKZONGULDAK SİTE SPOR SALONUBAHÇELİEVLER MAHALLESİ IŞIK YÖNDER CADDESİ 
MERKEZ / ZONGULDAK		0 (372) 251 75 40

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