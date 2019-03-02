Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı personel alımlarının ilkini gerçekleştiriyor. 3243 sürekli işçi alımı için ilan yayımlamıştı. Ardıdnan başvurular tamamlandı. Şimdi ise kura sonuçları bekleniyor. Kura çekimi il il gerçekleştirildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden sonuçlara ilişkin duyuru yayımlandı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'DAN SONUÇ AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILDI?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),Otobüs Kaptanı (Şoför),Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina),Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı),Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlüklerinde yapıldı.

KURA ÇEKİMİ YAPILAN YERLER VE İLETİŞİM NUMARALARI