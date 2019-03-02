Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı personel alımlarının ilkini gerçekleştiriyor. 3243 sürekli işçi alımı için ilan yayımlamıştı. Ardıdnan başvurular tamamlandı. Şimdi ise kura sonuçları bekleniyor. Kura çekimi il il gerçekleştirildi. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden sonuçlara ilişkin duyuru yayımlandı.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'DAN SONUÇ AÇIKLAMASI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir." denildi.
KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILDI?
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),Otobüs Kaptanı (Şoför),Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina),Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı),Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi 27 Şubat 2019 tarihinde saat 10.00’da Noter huzurunda İl Müdürlüklerinde yapıldı.
KURA ÇEKİMİ YAPILAN YERLER VE İLETİŞİM NUMARALARI
|İL ADI
|KURA ÇEKİMİ YAPILACAK
YERİN ADI
|KURA ÇEKİMİ YAPILACAK YERİN
AÇIK ADRESİ
|İLETİŞİM
|ADANA
|YÜREĞİR SERİNEVLER KAPALI SPOR SALONU
|DADALOĞLU MAHALLESİ
ŞEHİT JANDARMA ER MUSTAFA GÖKSAL CADDESİ NO:20
YÜREĞİR / ADANA
|0 (322) 329 42 14
|ADIYAMAN
|YENİ MAHALLE KAPALI SPOR SALONU
|YENİ MAHALLE 3.ÇEVRE YOLU ÜZERİ NO: 379/A
MERKEZ / ADIYAMAN
|0 (416) 216 48 33
DAHİLİ : 156
|AFYONKARAHİSAR
|TINAZTEPE SPOR SALONU
|DÖRTYOL MAHALLESİ
TURGUT ÖZAL BULVARI NO:30/4
AFYONKARAHİSAR
|0 (272) 213 90 00
DAHİLİ : 114 -115
116 - 161
|AĞRI
|AĞRI 2500 KİŞİLİK SPOR SALONU
|FIRAT MAHALLESİ ATALAY CADDESİ NO:60
MERKEZ / AĞRI
|0 (472) 215 20 82
|AKSARAY
|AKSARAY SPOR SALONU
|COĞLAKİ MAHALLESİ 1204 (7 NOLU SOK.) 100/1/A
MERKEZ / AKSARAY
|0 (382) 217 63 01
|AMASYA
|AMASYA YURT MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU
|AKBİLEK MAHALLESİ KEMAL NEHROZOĞLU CADDESİ NO:69
AMASYA
|0 (358) 525 62 13-14
|ANKARA
|YAŞAR DOĞU GÜREŞ SALONU
|19 MAYIS SPOR KOMPLEKSİ
HACI BAYRAM MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:26
ALTINDAĞ / ANKARA
|0 (312) 309 21 00
|ANTALYA
|ANTALYA 10.000 KİŞİLİK SPOR SALONU
|SAKIP SABANCI BULVARI
MELTEM MAHALLESİ 2.CADDE NO:9
MURATPAŞA / ANTALYA
|0 (242) 237 07 80 - 50
|ARDAHAN
|ARDAHAN GENÇLİK MERKEZİ
|KARAGÖL MAH. LAKIR MEVKİİ KÜME EVLER NO:18
MERKEZ / ARDAHAN
|0 (478) 211 36 48
0 (478) 211 36 41
|ARTVİN
|GENÇLİK MERKEZİ
KONFERANS SALONU
|ÇARŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN YURTTAŞ SOKAK
MERKEZ SPOR SALONU YANI NO: 3
MERKEZ / ARTVİN
|0 (466) 212 11 14
0 (466) 212 17 56
|AYDIN
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|HASAN EFENDİ MAHALLESİ BATI GAZİ BULVARI NO:65
EFELER / AYDIN
|0 (256) 213 11 66
|BALIKESİR
|KURTDERELİ SPOR SALONU
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ MENEKŞE SOKAK NO:1
ALTIEYLÜL / BALIKESİR
|0 (266) 241 19 41 - 42
|BARTIN
|GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
SPOR SALONU
|TUNA MAHALLESİ KANLIIRMAK CADDESİ NO:75/1
MERKEZ / BARTIN
|0 (378) 227 10 53
0 (378) 227 54 22
|BATMAN
|İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU
|BELDE MAHALLESİ BARIŞ BULVARI NO:129
BATMAN
|0 (488) 213 90 84
|BAYBURT
|ŞAİR ZİHNİ KÜLTÜR MERKEZİ
|GENÇOSMAN MAHALLESİ
OSLU BABA CADDESİ
GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KARŞISI
BAYBURT
|0 (458) 211 25 66
|BİLECİK
|ATATÜRK SPOR SALONU
|ERTUĞRULGAZİ MAHALLESİ
STADYUM SOKAK NO:33/A
MERKEZ / BİLECİK
|0 (228) 212 57 63
|BİNGÖL
|ŞEHİR SPOR SALONU
(GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KARŞISI)
|KARŞIYAKA MAHALLESİ HÜSEYİN ÇELİK CADDESİ NO: 3
BİNGÖL
|0 (426) 213 11 14
|BİTLİS
|İSMAİL EREN KAPALI SPOR SALONU
|BEŞ MİNARE MAHALLESİ
AHMET EREN BULVARI NO:328
MERKEZ / BİTLİS
|0 (434) 228 32 63
|BOLU
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
17 TEMMUZ SPOR SALONU
|İHSANİYE MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:1
BOLU
|0 (374) 270 36 38-39
|BURDUR
|BURDUR GENÇLİK MERKEZİ SALONU
|BURÇ MAHALLESİ NAMIK KEMAL CADDESİ NO:16
MERKEZ / BURDUR
|0 (248) 233 38 30
|BURSA
|NİLÜFER TOFAŞ KAPALI SPOR SALONU
|FETHİYE MAHALLESİ NİLÜFER HATUN CADDESİ NO 133 NİLÜFER / BURSA
|0 (224) 241 25 30
|ÇANAKKALE
|ÇANAKKALE ANAFARTALAR SPOR SALONU
|ESENLER MAH. ÖZGÜRLÜK CAD. 24 KASIM SOK.
MERKEZ / ÇANAKKALE
|0 (286) 217 15 57
|ÇANKIRI
|ORHAN SAKA SPOR SALONU
|KIRKEVLER MAHALLESİ KASTAMONU CADDESİ NO:434
ÇANKIRI
|0 (376) 213 15 15
DAHİLİ : 138 - 159
|ÇORUM
|ATATÜRK KAPALI SPOR SALONU
|KARAKEÇİLİ MAHALLESİ GAZİ CADDESİ NO:93
MERKEZ / ÇORUM
|0 (364) 223 10 20
DAHİLİ : 121
|DENİZLİ
|VALİ RECEP YAZICIOĞLU SPOR SALONU
|AKÇEŞME MAHALLESİ MENDERES BULVARI NO:179
MERKEZEFENDİ / DENİZLİ
|0 (258) 371 07 40
DAHİLİ : 113-108
|DİYARBAKIR
|SEYRANTEPE SPOR TESİSLERİ
KAPALI SPOR SALONU
|FABRİKA MAHALLESİ 814.SOKAK
YENİŞEHİR / DİYARBAKIR
|0 (412) 262 51 55
|DÜZCE
|18 TEMMUZ SPOR SALONU
|KÜLTÜR MAHALLESİ KUYUMCUZADE BULVARI NO:27 MERKEZ / DÜZCE
|0 (380) 523 08 16
|EDİRNE
|MİMAR SİNAN KAPALI SPOR SALONU
|ŞÜKRÜPAŞA MAHALLESİ TALATPAŞA CADDESİ NO:88
MERKEZ / EDİRNE
|0 (284) 212 03 13
|ELAZIĞ
|YAKUP KILIÇ SPOR SALONU
|ABDULLAHPAŞA MAHALLESİ
SARAYBOSNA CADDESİ NO:6
MERKEZ / ELAZIĞ
|0 (424) 247 41 68
|ERZİNCAN
|MERKEZ SPOR SALONU
|FATİH MAHALLESİ HACIBEKTAŞİ VELİ CADDESİ NO:20
ERZİNCAN
|0 (446) 223 69 33 / 34
|ERZURUM
|ERZURUM KAPALI SPOR SALONU
(KAZIM KARABEKİR STADYUMU YANI)
|YAKUTİYE SPOR KAMPÜSÜ. LALAPAŞA MAH. E-80 SOKAK.
YAKUTİYE / ERZURUM
|0 (442) 328 00 22
|ESKİŞEHİR
|ŞEHİT ANIL GÜR SPOR SALONU
|YENİKENT MAHALLESİ NECDET YILDIRIM SOKAK NO:11
ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
|0 (222) 230 27 51
|GAZİANTEP
|GAZİKENT GENÇLİK MERKEZİ
|GAZİKENT MAHALLESİ
ŞEHİT SERDAL ŞAKIR CADDESİ NO:23
ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP
|0 (342) 241 40 70
|GİRESUN
|19 EYLÜL SPOR SALONU
|SELDEĞİRMENİ MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO:91 MERKEZ / GİRESUN
|0 (454) 216 16 01
DAHİLİ : 141 -134
0 (454) 212 32 64
|GÜMÜŞHANE
|AYDIN DOĞAN SPOR TESİSİ
(KAPALI SPOR SALONU)
|İNÖNÜ MAHALLESİ, AYDIN DOĞAN CADDESİ, NO: 46
MERKEZ / GÜMÜŞHANE
|0 (456) 213 10 58
0 (456) 213 11 94
|HAKKARİ
|HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|PEHLİVAN MAHALLESİ HASTANE YOLU ÜZERİ
SPOR KOMPLEKSİ NO:1
MERKEZ / HAKKARİ
|0 (438) 211 69 17
|HATAY
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
|ESKİ İSKENDERUN YOLU ÜZERİ
DERİNCE MAH. YURT SOK. NO:2
ANTAKYA / HATAY
|0 (326) 267 34 63 - 73
|IĞDIR
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
SEMİNER SALONU
|14 KASIM MAHALLESİ SULTAN SOKAK
MERKEZ / IĞDIR
|0 (476) 227 79 91
|ISPARTA
|IŞIKKENT SPOR SALONU
|IŞIKKENT MAHALLESİ 259.CADDE
MERKEZ / ISPARTA
|0 (246) 218 14 82
0 (246) 218 41 60
|İSTANBUL
|TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
50. YIL SPOR SALONU
|BURHAN FELEK SPOR SİTESİ NUH KUYUSU CADDESİ
SEYİT AHMET DERESİ SOKAK NO:5
ÜSKÜDAR / İSTANBUL
|0 (216) 651 62 62
|İZMİR
|HALKAPINAR SPOR SALONU
|ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ
MERSİNLİ MAH.2844 SOKAK NO:2
HALKAPINAR / İZMİR
|0 (232) 486 35 36
|KAHRAMANMARAŞ
|OSMAN SAYIN SPOR SALONU
(12 ŞUBAT STADYUM YANI)
|ŞAZİBEY MAHALLESİ MALİK EJDER CADDESİ 129/1
MERKEZ / KAHRAMANMARAŞ
|0 (344) 235 17 02 - 03
|KARABÜK
|MERKEZ SPOR SALONU
|YENİŞEHİR MAHALLESİ NİLÜFER SOKAK NO 3/A YENİŞEHİR / KARABÜK
|0 (370) 412 56 79 0 (370) 415 39 04
|KARAMAN
|KAZIM KARABEKİR SPOR SALONU
|KAZIMKARABEKİR PAŞA MAHALLESİ
ŞEHİT İSA KAHRAMAN CADDESİ NO.5
MERKEZ / KARAMAN
|0 (338) 213 16 61
|KARS
|İSMAİL AYTEMİZ SPOR VE SERGİ SARAYI
|YENİŞEHİR MAH.ALİ GAFFAR OKAN BULVARI NO.96
MERKEZ / KARS
|0 (474) 212 31 80
|KASTAMONU
|ATATÜRK SPOR SALONU
|SARAÇLAR MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:30
KASTAMONU
|0 (366) 214 76 16
|KAYSERİ
|ATATÜRK SPOR SALONU
|OSMAN KAVUNCU MAHALLESİ
AHMET GAZİ AYHAN BULVARI NO:154
MELİKGAZİ / KAYSERİ
|0 (352) 332 44 30
|KIRIKKALE
|17 AĞUSTOS SPOR SALONU
|BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ ÇULLU CADDESİ
BAŞPINAR SPOR KOMPEKSİ
MERKEZ / KIRIKKALE
|0 (318) 310 01 15
0 (318) 310 01 16
|KIRKLARELİ
|KIRKLARELİ SPOR SALONU
|KARAKAŞ MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ
MERKEZ / KIRKLARELİ
|0 (288) 214 12 81
|KIRŞEHİR
|KIRŞEHİR İL MÜDÜRLÜĞÜ SALİHA SULTAN YURDU A-B BLOK
|BAĞBAŞI MAH. ŞEHİT NECDET YAĞIZ CAD. NO:141
MERKEZ / KIRŞEHİR
|0 (386) 213 20 57
0 (386) 502 00 56
|KİLİS
|BEŞEVLER SPOR SALONU
|DOĞAN GÜREŞ PAŞA MAHALLESİ
ORGENERAL SAFTER NECİOĞLU BULVARI NO:103
MERKEZ / KİLİS
|0 (348) 813 11 20
|KOCAELİ
|ATATÜRK SPOR SALONU
|KOZLUK MAH.D100 İSTANBUL-ANKARA YOLU CAD. NO: 11 İZMİT / KOCAELİ
|0 (262) 321 93 47
0 (262) 324 35 50
|KONYA
|KARATAY İLÇESİNDE BULUNAN SPOR VE KONGRE MERKEZİ
|FETİH MAHALLESİ ESKİ KARAPINAR EREĞLİ CADDESİ NO:36 KARATAY / KONYA
|0 (332) 321 51 25
0 (332) 321 23 45
0 (332) 322 80 27
|KÜTAHYA
|DUMLUPINAR KAPALI SPOR SALONU
|ALİPAŞA MAHALLESİ ABDURAHMAN KARAA BULVARI İSTASYON CADDESİ NO:6
KÜTAHYA
|0 (274) 223 60 84
DAHİLİ : 150
|MALATYA
|MALATYA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
(KREDİ VE YURTLAR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI)
|ZAFER MAHALLESİ BUHARA CADDESİ KEFİL SOKAK NO:63
BATTALGAZİ / MALATYA
|0 (422) 324 52 60
0 (422) 325 34 29
0 (422) 326 48 90
|MANİSA
|MANİSA ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU
|AHMET BEDEVİ MAHALLESİ
HALİL ERDOĞAN CADDESİ NO:16
MANİSA
|0 (236) 231 11 91
|MARDİN
|21 KASIM ŞEHİR STADI
|CUMHURİYET MAHALLESİ STADYUM CADDESİ
ARTUKLU / MARDİN
|0 (482) 212 17 72
|MERSİN
|SERVET TAZEGÜL SPOR SALONU
|AFETEVLER MAHALLESİ 31146 SOKAK NO 2/D
YENİŞEHİR / MERSİN
|0 (324) 341 77 15
|MUĞLA
|MENTEŞE SPOR SALONU
|ORHANİYE MAHALLESİ BÜLENT ÖNÜÇAN CADDESİ
KIŞLA PARKI MEVKİİ
MENTEŞE / MUĞLA
|0 (252) 2141245
0 (252) 2141238
0 (252) 2124160
|MUŞ
|ŞEHİR SPOR SALONU
|MUŞ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
ZAFER MAHALLESİ İSTASYON CADDESİ
MERKEZ / MUŞ
|0 (436) 216 11 41
|NEVŞEHİR
|AYŞE HÜMAŞAH SULTAN YURT MÜDÜRLÜĞÜ
|2000 EVLER MAH.YURTKUR ALANI KÜME EVLER.NO:4
MERKEZ / NEVŞEHİR
|0 (384) 215 44 01
|NİĞDE
|NİĞDE 5 ŞUBAT KAPALI SPOR SALONU
|YUKARI KAYABAŞI MAHALLESİ SÜLEYMAN FETHİİ CADDESİ
DIŞARI CAMİİ SOKAK: NO: 18
MERKEZ / NİĞDE
|0 (388) 232 34 21 - 23
|ORDU
|19 EYLÜL STADI
|SELİMİYE MAH. DR. MÜRVET SITKI CAD. NO:13
ALTINORDU / ORDU
|0 (452) 223 16 35
|OSMANİYE
|MERKEZ SPOR SALONU
|ESENEVLER MAHALLESİ 1450 SOKAK
MERKEZ / OSMANİYE
|0 (328) 812 59 22
|RİZE
|YENİŞEHİR SPOR SALONU - OLİMPİK YÜZME HAVUZU
|İSLAM PAŞA MAHALLESİ YENİŞEHİR STADYUMU YANI
MERKEZ / RİZE
|0 (464) 213 04 81
|SAKARYA
|SAKARYA SPOR SALONU
|ADALI MAHALLESİ YAZLIK MEVKİİ
235 ADA 1608 SAYFA 1 PARSEL
SERDİVAN / SAKARYA
|0 (264) 211 04 54
DAHİLİ : 122
|SAMSUN
|TEKKEKÖY YAŞARDOĞU
KAPALI SPOR SALONU
|SANAYİ MAH.CUMHURİYET CAD.NO 4/1
TEKKEKÖY / SAMSUN
|0 (362) 256 45 50
|SİİRT
|14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU
|BARIŞ MAH.ŞEYH EBU VEFA CADDESİ
14 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU
MERKEZ / SİİRT
|0 (484) 223 17 51
|SİNOP
|SİNOP ATATÜRK SPOR SALONU
|YENİ MAHALLE DR.AHMET ÖRS CADDESİ NO:45-1
SİNOP
|0 (368) 261 45 64
|SİVAS
|4 EYLÜL KAPALI SPOR SALONU
|KADI BURHANETTİN MAHALLESİ, NECİP
FAZIL KISAKÜREK CADDESİ
MERKEZ / SİVAS
|0346 219 11 82 0346 219 11 87
|ŞANLIURFA
|11 NİSAN SPOR KOMPLEKSİ
|SANCAKTAR MAHALLESİ MEVLANA CADDESİ
HALİLİYE / ŞANLIURFA
|0 (414) 313 24 71
|ŞIRNAK
|ŞIRNAK GENÇLİK MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
|GÜNDOĞDU MAHALLESİ 22. CADDE
ESKİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ KARŞISI
ŞIRNAK
|0 (486) 216 41 03
|TEKİRDAĞ
|İSMET İNÖNÜ KAPALI SPOR SALONU
|ERTUĞRUL MAHALLESİ ORTA ÇEŞME SOKAK NO:32
SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ
|0 (282) 261 22 59
|TOKAT
|ALİ YÜCEL SPOR SALONU
|GÜLTEKİN TOPÇAM BULVARI
UZUNBURUN MEVKİ / TOKAT
|0 (356) 214 33 09
|TRABZON
|AKYAZI KAMP EĞİTİM MERKEZİ TOPLANTI SALONU
|AKYAZI MAHALLESİ AKÇAABAT KONAK CADDESİ
ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ NO: 4
TRABZON
|0 (462) 230 22 56 - 57
|TUNCELİ
|KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRÜLÜĞÜ
KONFERANS SALONU
|ATATÜRK MAHALLESİ
MERKEZ / TUNCELİ
|0 (428) 212 50 60
|UŞAK
|MERKEZ SPOR SALONU
|FATİH MAHALLESİ YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ NO:46
UŞAK
|0 (276) 223 68 65
|VAN
|NUR TATAR SPOR SALONU
|YENİ CAMİİ EDREMİT TOKİ YOLU
EDREMİT / VAN
|0 (432) 217 70 30
|YALOVA
|GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
İDARİ HİZMET BİNASI TOPLANTI SALONU
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ STADYUM CADDESİ NO:32
MERKEZ / YALOVA
|0 (226) 814 20 94
|YOZGAT
|BOZOK ŞEHİR STADYUMU
|FATİH MAHALLESİ RIZA KAYAALP CADDESİ
MERKEZ / YOZGAT
|0 (354) 212 87 23
|ZONGULDAK
|ZONGULDAK SİTE SPOR SALONU
|BAHÇELİEVLER MAHALLESİ IŞIK YÖNDER CADDESİ
MERKEZ / ZONGULDAK
|0 (372) 251 75 40
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