Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı için kura çekimleri yapıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde de istihdam edilecek 39 personel için kura çekimi yapıldı.

Yüreğir Serinevler Spor Salonunda Adana 10. Noteri gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek olmak üzere listeler belirlendi.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Alınacak Meslek Kolları ve Personel Sayısı Aşağıdaki Gibidir:

MESLEK KOLU ÖĞRENİM DURUMU TALEP EDİLEN İŞ GÜCÜ SAYISI

Temizlik Görevlisi (Engelli) En az İlköğretim 6

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) En az İlköğretim 3

Cankurtaran En az İlköğretim 5

Aşçı Yardımcısı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1

Aşçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1

Güvenlik Görevlisi En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 20

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 1

Garson ve Servis Elemanı En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) 2